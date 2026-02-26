“로코여신 원해” 지수, ‘월간남친’ 시험대…연기력 논란 씻을까

걸그룹 블랙핑크 멤버 겸 배우 지수가 ‘월간남친’으로 ‘로코 여신’ 도전에 나선다. 그간의 연기력 논란을 딛고 배우로서 호평을 끌어낼 수 있을지 활약이 주목된다.
26일 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어에서는 넷플릭스 새 시리즈 ‘월간남친’(극본 남궁도영/연출 김정식) 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 김정식 감독과 블랙핑크 지수, 서인국이 참석해 이야기를 나눴다.
‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD ‘미래’(지수 분)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로망 실현 로맨틱 코미디 드라마다. ‘술꾼도시여자들’(2021) ‘힘쎈여자 강남순’(2023) ‘손해 보기 싫어서’(2024) 김정식 감독이 연출을 맡았다.
지수는 극 중 가상 현실에서 연애 인생 2회차를 꿈꾸는 웹툰 PD 서미래 역을 맡았다. 그는 출연 이유에 대해 가상현실이 먼 미래 얘기가 아닌 공감으로 다가왔다며 “캐릭터도 저와 나이대가 비슷한 친구이다 보니까 고민을 헤쳐 나가는 부분들이 공감돼서 이 작품을 선택하게 됐다”고 말했다.
또한 ‘월간남친’이 다루는 가상현실 세계관에 대해 “집순이이다 보니까 집에서 뭔가 다양한 세계로 여행을 다닐 수 있는 장치라 생각해서 처음 봤을 때 너무 좋을 것 같고 미래가 부럽다 생각했다”며 “이게 엄청 비현실적으로 느껴지기보다 ‘가능하겠는데?’라고 느껴지니까 확 와닿았다”고 전했다.
이어 그는 극 중 캐릭터에 대해 “그 전에 한번 사랑에 실패를 하고 상처를 받은 후에 일에 집중하며 현생을 사는 ‘프로현생러’”라며 “자기 시간을 소중히 여기게 되면서 혼자 집에서 워라밸을 챙기며 살다가 가상 현실에서 많은 걸 배우고 성장까지 해나가는 입체적인 인물”라고 소개했다. 더불어 자신과 닮은 점에 대해 “확실히 성격적으로도 집에 있는 걸 좋아하고 이런 부분들이 닮았다 생각했다”며 “제 나이대 고민을 많이 하는 캐릭터이면서 변화하고 새로운 걸 도전하는 것에 두려움 갖고 있는 친구라서 많은 분들이 공감을 느끼실 것 같다”고 덧붙였다.
서인국은 미래의 회사 생활에 변수를 불러오는 해석 불가 동료 박경남으로 분했다. 가상현실 소재가 흥미로워서 출연을 결정했다는 그는 자신의 캐릭터에 대해 “미래의 직장 동료이고 사내에서는 ‘일잘러’로 통한다”고 말했다. 그러면서 “겉으로 보기엔 로봇 같아 보일 정도로 차가워 보이고 선을 긋는 것처럼 보이는데 그 안에 굉장히 섬세함과 배려심을 갖고 있다”며 “감정 표현 서툴다 보니까 서미래를 만나서 어떻게 변해가는지 궁금증을 자아낼 것”이라고 전했다.
지수와의 호흡에 대해서는 “이번 작품으로 처음 만나게 됐는데 되게 생각보다 너무 재밌고 굉장히 유머러스하다”며 “촬영할 때 현장이 웃음으로 시작해서 웃음으로 끝났다”고 회상했다. 그러면서 “너무 행복하게 촬영했고 굉장히 사랑스러운 매력 가진 친구”라며 “대본에서 본 미래보다 지수 씨가 연기한 미래가 더욱 사랑스럽고 안아주고 싶고 그런 부분을 굉장히 잘 만드는 친구”라고 칭찬했다.
지수는 ‘로코 여신’ 타이틀 쟁취에도 나선다. 그는 “첫 로코이자 이제 첫 현대극”이라고 운을 뗀 후 “대본을 보면서 미래가 저와 같은 나이대다 보니까 확실히 공감 가는 것도 많고 재밌는 부분들도 많아서 같이 고민을 하고 같이 공감을 하면서 인물을 만들 수 있어서 재밌었다”고 말했다. 더불어 “인국 오빠는 로맨스를 많이 해보셨으니까 오빠의 리드를 잘 따라가면서 열심히 해봤다”고 덧붙였다. 그러면서 “로코 여신을 노리냐”는 질문에 “원한다”고도 대답했다.
앞서 지수는 드라마 ‘뉴토피아’와 영화 ‘전지적 독자 시점’으로 안방과 스크린을 넘나들었으나, 발성과 발음 등 연기력 기본기에 대한 지적이 꾸준히 이어져 왔다. 이에 이날 연기력 논란 우려와 관련한 질문이 나오자 “아무래도 다양한 역할을 매 작품마다 하게 되니까 이번에도 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 감독님하고도 많이 만나서 얘기했다, 같은 나이대의 캐릭터를 연기하다 보니까 좀 더 저한테 맞는 옷처럼 할 수 있는 방법이 없을까에 대해 많이 고민을 했다”며 듣고 싶은 반응에 대해서는 “‘저와 착 붙는 캐릭터와 잘 만났다’고 많이 얘기해 주셨으면 좋겠다”고 희망했다.
김정식 감독은 지수의 활약을 귀띔했다. 그는 “가상 현실 속에서 다양한 설정을 준 캐릭터를 연기했는데 그 모든 걸 소화해 냈다고 생각하고 있다”며 “정말 열심히 노력을 했고 노력이 재능을 이길 수 있다는 걸 느꼈을 정도로 현장에서도 너무 열심히 잘해줬다”고 칭찬했다. 지수는 “제가 작품에서 옷을 250벌을 입는다”며 “다양한 모습과 테마가 있어서 보는 재미도 있지 않을까 생각한다”고 전하며 다채로운 변신에 대한 기대를 당부했다.
