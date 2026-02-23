지드래곤, 9만 명에 아낌없이 퍼준 팬미팅 성료…투어급 규모

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 서울을 시작으로 일본과 태국까지 아시아 3개 도시에서 9만여 명의 팬을 열광시키며 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅을 성황리에 마무리했다.
G-DRAGON은 2월 6일부터 8일까지 서울 공연을 시작으로, 13일부터 15일까지 일본 요코하마 PIA ARENA MM, 21일과 22일 태국 방콕 BITEC에서 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅 ‘2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’를 성황리에 마무리했다. 서울을 시작으로 일본, 태국까지 아시아 3개 도시를 잇는 이번 프로젝트는 압도적인 기획과 연출로 팬미팅을 넘은 투어급 스케일로 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.
거대한 황금빛 왕관(Crown) 오브제에 탑승한 채 등장한 오프닝은 ‘K-POP 제왕의 귀환’을 알리는 상징적인 장면을 연출하며 현장 열기를 단숨에 최고조로 끌어올렸다. 일본 공연에서는 전설로 회자되는 인기가요 무대 ‘니가 뭔데 (Who You?)’를 재현해 폭발적인 반응을 얻은 데 이어, 태국에서는 ‘One Of A Kind’ 무대를 선보이며 또 한 번 화제를 모았다. 무엇보다 G-DRAGON은 오버사이즈 실루엣의 슬리브리스 톱과 강렬한 옐로우 컬러의 브레이디드 헤어까지 당시 무대를 상징했던 비주얼 코드를 그대로 재연하며, 디테일한 오마주로 현장의 몰입도를 끌어올렸다.
이와 함께 360도 무대를 활용해 객석 깊숙이 다가간 그는 일본 공연에서 선풍적인 인기의 ‘스키스키(すきすき) 챌린지’를 선보인 데 이어, 태국 공연에서는 서울 앙코르 월드투어에서 선보여 화제를 모았던 ‘Smoke (Prod. Dynamicduo, Padi) 챌린지’를 본인만의 스웨그로 소화해 환호성을 자아냈다. 또 태국에서는 MC 미미미누와 즉석에서 ‘GOOD BOY’ 퍼포먼스를 선보이는 등 팬들이 보고 싶어한 무대를 직접 재현하며 현장의 열기를 한층 끌어올렸다.
특히 당초 2시간으로 예정됐던 공연은 한국을 시작으로 태국까지 이어진 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어, 3시간 가까이 이어졌다. 이는 팬들과 더 오래 호흡하고 싶다는 G-DRAGON의 진심 어린 소통이 빛난 순간이었다.
도시별로 달라진 스타일링도 눈길을 끌었다. 일본 팬미팅에서는 민트 베스트와 타이를 매치한 클래식 룩, 플라워 브로치를 더한 옐로 수트 등 세련된 무드의 스타일링으로 패션 아이콘다운 면모를 드러냈다. 태국 팬미팅에서는 플라워 패턴 카디건과 라이트 블루 수트 등 보다 자유롭고 유연한 무드의 스타일링으로 무대를 누볐다. 꽃을 입에 무는 강렬한 퍼포먼스와 관객석으로 뛰어드는 과감한 매너는 현지 관객들의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.
팬들 역시 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅을 기념하듯 축제 같은 분위기를 연출했다. 드레스코드 컬러에 맞춰 민트, 옐로, 화이트로 물든 객석은 장관을 이뤘고, ‘Heartbreaker(하트브레이커)’ 앨범 재킷을 그대로 재현한 소녀 팬부터, 민트 컬러로 헤어를 염색한 채 G-DRAGON이 월드투어 당시 선보인 레드 로즈 재킷을 착용하고 등장한 팬까지 등장해 눈길을 끌었다. 뿐만 아니라 팬들은 G-DRAGON의 스카프, 브로치, 선글라스 등을 오마주한 스타일링으로 각기 다른 개성을 드러냈고, 빅뱅(BIGBANG) 데뷔 초 화려한 분장을 따라한 이들까지 더해져 현장은 그야말로 아티스트와 팬이 함께 만든 축제의 장으로 완성됐다.
그런 가운데 지난 20일 미미미누 유튜브 채널을 통해 팬미팅 촬영현장에서 진행된 단독 인터뷰 영상이 공개돼 뜨거운 관심을 모으고 있다. G-DRAGON은 “제가 쉬고 있을 때 저에 대해 강의하듯 설명하는 콘텐츠를 보고 (미미미누를) 알게 됐다. MC 후보가 꽤 쟁쟁했다”고 섭외 비하인드를 밝혔다. 이에 더해 영상 말미에는 미미미누에게 G-DRAGON의 리미티드 목걸이를 선물하는 장면이 담기며, 오랜 팬이었던 그와 G-DRAGON 사이의 훈훈한 ‘성덕’ 서사가 완성돼 팬들 사이에서도 큰 화제를 모았다.
데뷔 이래 첫 단독 팬미팅을 성공적으로 마친 G-DRAGON은 오는 4월 12일과 19일(현지 시간), 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계 최대 규모의 음악 페스티벌 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’(Coachella Valley Music and Arts Festival)’ 메인 스테이지에 오른다. 이는 빅뱅 데뷔 20주년을 기념하는 화려한 ‘성인식’의 서막이 될 것으로 보여 글로벌 음악 팬들의 이목이 집중되고 있다.
