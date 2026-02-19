박지현, 고혹과 테토 사이

박지현은 지난 16일과 18일 첫 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’(마스터 보이스) 프리뷰 클립을 공개, 짧은 영상만으로도 극과 극의 곡 분위기를 오가며 이번 앨범의 진가를 예고했다.
먼저 첫 번째 프리뷰 클립에서는 수록곡 ‘기도’의 음원과 가사 일부가 최초로 베일을 벗었다. ‘잘 가요 나의 사랑, 추억을 사랑해줘요’라는 애절한 가사 위로 깊은 울림의 보컬이 더해지며 단숨에 몰입감을 선사했다. 위스키 잔을 든 채 모든 것을 내려놓은 듯한 남자의 모습을 표현한 박지현은 한층 짙어진 감성으로 쓸쓸함을 배가시켰다.
두 번째 프리뷰 클립에는 ‘Dancing In Love’(댄싱 인 러브)의 일부가 담겼다. 박지현은 가죽 재킷과 포마드 헤어 스타일링으로 옴므파탈 매력을 극대화하며 시선을 압도했다. ‘기도’와는 달리 사랑에 빠진 순간의 설렘과 떨림을 담아낸 멜로디 위로 매혹적인 눈빛과 여유로운 제스처를 더해 헤어나올 수 없는 사랑의 분위기를 완성했다.
특히 박지현은 애절한 이별 곡부터 리드미컬한 댄스 트랙까지 상반된 분위기를 완벽히 소화하며 ‘MASTER VOICE’라는 앨범 타이틀에 걸맞은 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증했다. 깊은 울림의 저음과 섬세한 감정 표현, 여기에 빠른 템포까지 소화하며 곡마다 또 다른 색깔을 완성했다.
첫 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’는 수많은 노력과 시간을 거쳐 마침내 완성된 진짜 박지현의 목소리를 담아낸 작품이다. 타이틀 곡 ‘무(無)’를 비롯해 ‘Opening’(오프닝), ‘기도’, ‘아름다운 인생 이야기’, ‘Dancing In Love’(댄싱 인 러브), ‘안녕이란 슬픈 말’, ‘애간장’, ‘만물트럭’, ‘초대장’, ‘무(無) (inst.)’까지 총 10곡이 수록된다. 여기에 국민 작곡가 윤명선이 전곡 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다.
박지현의 첫 번째 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’는 오는 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.
