하츠투하츠, 2월 20일 컴백

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 오는 20일 새 싱글 ‘RUDE!’(루드!)를 발표한다.
하츠투하츠는 2월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 싱글 ‘RUDE!’를 공개, 지난해 10월 첫 미니앨범 ‘FOCUS’(포커스) 이후 약 4개월 만의 신곡으로 돌아온다.
특히 하츠투하츠는 신비롭고 몽환적인 분위기의 ‘The Chase’(더 체이스), 발랄하고 긍정적인 에너지를 보여준 ‘STYLE’(스타일), 세련된 멜로디가 인상적인 ‘FOCUS’ 등 다채로운 색깔의 곡으로 자신들만의 음악 세계를 만들어가고 있는 만큼, 신곡 ‘RUDE!’로 선사할 색다른 매력의 음악과 퍼포먼스에 글로벌 팬들의 높은 관심이 쏠리고 있다.
또 하츠투하츠는 지난해 ‘2025 MAMA’와 ‘MMA2025’를 포함한 주요 K팝 시상식에서 신인상 7관왕을 달성하고, 미국 ‘2026 iHeartRadio Music Awards’(2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈)의 ‘Best New Artist (K-pop)’(베스트 뉴 아티스트 (K팝)) 부문 후보에 오르는 등 ‘최고의 신인’다운 압도적인 기세를 증명한 데 이어, 올해 역시 ‘RUDE!’ 컴백 활동을 시작으로 눈부신 활약을 펼칠 전망이다.
하츠투하츠는 2월 14일 방콕 라자망갈라 내셔널 스타디움에서 열리는 ‘SMTOWN LIVE’(에스엠타운 라이브)에 출연하며, 2월 21~22일 서울 첫 팬미팅, 3월 19일(이하 현지시간) 뉴욕과 22일 LA 북미 쇼케이스, 3월 28일 자카르타 팬미팅을 개최한다.
