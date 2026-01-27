이지연, 게이만 골라 좋아하는 것도 능력 (피치못할 게이다!)

이지연은 새로운 숏드라마 플랫폼 레진스낵(Lezhin Snack)의 ‘피치못할 게이다!’ 주인공 유성하 역으로 캐스팅됐다.
오는 2월 4일 공식 론칭되는 레진스낵은 2월 중 ‘피치못할 게이다!’를 공개한다. 레진스낵은 레진코믹스와 봄툰을 통해 검증된 웹툰 IP를 기반으로 한 영상화 작품과, 새로운 스토리로 제작한 오리지널 숏드라마를 함께 선보이는 플랫폼이다.
‘피치못할 게이다!’ 역시 웹툰 원작을 영상화한 작품으로, 좋아만 했다 하면 게이인 일명 ‘게이레이다’ 능력자 유성하(이지연 분)가 신입생이 되어 만난 선배 김문주(신준섭 분)에게 또 한 번 반하게 되는 이야기다.
극 중 이지연이 연기하는 유성하는 밝고 긍정적인 에너지로 주변 사람들은 물론, 선배 김문주에게도 힘이 되어주는 인물이다. 이지연은 특유의 섬세한 감정 연기로 유성하의 순수함과 사랑스러움을 입체적으로 그려낼 예정이다.
지난해 이지연은 MBN ‘퍼스트레이디’에서 현실적인 악역의 모습을 생생하게 보여주며 눈길을 끌었다. 현재 방영 중인 KBS 1TV ‘마리와 별난 아빠들’에서는 주인공 강마리(하승리 분)의 절친 안수선 역을 맡아 조력자 면모를 드러내며 뛰어난 캐릭터 소화력을 입증하고 있다. 이 외에도 숏폼 드라마 ‘집착 결혼’, ‘남장비서’, ‘로맨틱 아일랜드’ 등 다양한 작품에 출연했다.
이지연의 다채로운 매력이 담긴 숏드라마 ‘피치못할 게이다!’는 2월 중 레진스낵을 통해 공개된다.
