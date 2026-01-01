손나은·이대휘, ‘호텔 도깨비’ 외국어 담당…요리는 김동준

20일 오후 처음 방송된 MBC every1 새 예능 프로그램 ‘호텔 도깨비’에서는 도깨비(호텔리어)들의 첫 만남이 담겼다.
대한민국 대표 배우 고두심을 필두로 김동준, 이대휘, 권율, 전성곤, 손나은이 ‘호텔 도깨비’의 도깨비로 뭉쳤다. 이들은 단 일주일만 오픈하는 전통 팝업 하우스 ‘호텔 도깨비’를 운영하며 외국 손님들에게 한국의 전통을 알리고, 정을 나눈다. 호텔 투숙객이 전부 외국인이라는 소식에 미국에서 거주한 경험이 있는 이대휘와 영어에 능통한 손나은이 외국어 소통을 맡게 됐다. 이에 김동준이 “식사는 제가!”라며 요리에 자신감을 보였다. 권율은 객실 청소 등 전반적인 관리 담당을, 전성곤이 운전을 비롯한 발로 뛰는 일꾼 업무를 지원하며 의욕을 드러냈다.
이어 호텔 도깨비의 첫 운영 장소인 제주도에 도착한 도깨비들. 호텔 오픈을 하루 앞두고, 본격적인 운영을 위한 회의와 준비에 돌입했다.
한편 MBC every1 ‘호텔 도깨비’는 제주도에 있는 한옥 호텔을 직접 운영하는 리얼 버라이어티 프로그램으로 매주 화요일 오후 8시 30분에 방송된다.
