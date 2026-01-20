TNX, 자유분방 흥 발산 MV 티저 공개

그룹 TNX(티엔엑스/최태훈, 장현수, 천준혁, 은휘, 오성준)가 두 번째 디지털 싱글 ‘CALL ME BACK(콜 미 백)’의 뮤직비디오 티저를 공개했다.
영상 속 TNX는 다양한 공간을 누비며 자유분방한 에너지를 발산하고 있다. 이들은 회전목마 위에 올라타 끼와 흥을 표출하는가 하면, 탁 트인 잔디 위를 달리며 쾌감을 극대화했다.
특히 영상에 삽입된 에너제틱한 멜로디는 TNX만의 청량한 음악적 매력을 예고하며 기대감을 부풀게 만들었다. 뿐만 아니라 영상 말미 ‘죽겠으니까 CALL ME BACK’이라는 노랫말 역시 귓가를 맴돌며 강렬한 중독성을 예감하게 했다. 더불어 TNX는 20일 0시 D-2 포스터를 공개하고 컴백 기대감을 높였다. 포스터 속엔 핸드폰을 쥐고 있는 오성준과 그를 중심으로 둘러싼 멤버들의 모습이 담겨있어 이들이 ‘CALL ME BACK’으로 어떤 메시지를 전할지 궁금증이 더해지고 있다.
‘CALL ME BACK’은 밝고 경쾌한 밴드 록 사운드 위에 기다림의 감정을 담은 곡이다. TNX는 이번 신곡을 통해 전작 타이틀 ‘아 진짜 (For Real?)’의 서사를 잇고, 감정선을 자연스럽게 확장시켜 한층 성숙해진 음악적 색채를 보여줄 것으로 기대된다.
TNX의 ‘CALL ME BACK’은 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
