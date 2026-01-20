NCT위시, 日 오리콘 2일 연속 정상…탄탄 팬덤 파워

그룹 NCT위시가 일본 오리콘 차트 정상을 이틀 연속 석권하며 현지에서의 막강한 인기를 입증했다.
NCT위시는 지난 1월 14일 발매한 일본 첫 미니앨범 ‘위시리스트’(WISHLIST)로 오리콘 데일리 앨범 랭킹에서 1월 17일과 18일 이틀 연속 1위를 차지했다. 이를 통해 일본 음악 시장에서도 NCT위시의 높은 관심도와 탄탄한 팬덤 파워를 다시 한번 확인시켰다.
이번 앨범은 타이틀곡 ‘헬로 멜로우’(Hello Mellow)를 포함해 총 7곡으로 구성됐다. 위로와 응원, 설렘의 메시지를 중심으로 모두의 ‘위시리스트’가 이루어지기를 바라는 NCT위시의 진심을 담아내며 글로벌 팬들의 좋은 반응을 얻고 있다.
또한 NCT위시는 지난 1월 17일과 18일 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 첫 콘서트 투어 ‘엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 인투 더 위시: 아워 위시’(NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’)를 개최했다. 이번 공연을 끝으로 일본 9개 도시에서 총 17회에 걸쳐 진행된 투어 전 회차가 매진되며, 현지에서의 견고한 입지를 다시 한번 입증했다.
한편 NCT위시는 오는 1월 31일과 2월 1일 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열리는 ‘에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카’(SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA)에 출연해 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.
