브라이언 “죽기 5분 전”…피해자만 15명→입마개無 얼음 (개늑시2)

오는 21일 채널A 반려견 갱생 리얼리티 ‘개와 늑대의 시간2’ 3회에서는 늑대 2호 ‘아수라견’을 마주한 브라이언이 시작부터 긴장을 감추지 못하는 모습이 그려진다. 입마개를 착용하지 않은 늑대 2호 앞에서 현장은 단숨에 긴장감으로 가득 찬다.
“나 오늘 죽기 5분 전입니다.” 지난 회차에서 ‘모범견’의 반전 면모를 드러낸 늑대 2호를 만나러 가는 길, 입질 피해자만 15명에 달하는 상황에 브라이언의 긴장도 고조된다. 입마개 없이 맹렬히 짖어대는 늑대 2호 앞에서 촬영은 무사히 끝날 수 있을지 궁금증이 커진다.
입마개 착용을 둘러싼 보호자의 반응이 여전히 변수로 떠오른다. 이미 강형욱의 판단에 쉽게 동의하지 못한 채 불신을 내비친 보호자, 자칫하면 ‘개늑시2’ 사상 최초로 솔루션 거부가 발생할 수도 있는 상황이다. 강형욱은 보호자의 마음을 돌릴 수 있을까? ‘개와 늑대의 시간2’는 단순한 반려견 행동 교정을 넘어 문제 행동의 근본 원인인 보호자의 태도와 환경까지 깊이 들여다보는 프로그램이다. 스튜디오에서의 첫 피드백, 생활동 밀착 케어, 보호자의 실제 주거지까지 이어지는 총 세 단계의 솔루션을 제공한다.
김성주와 강형욱, 그리고 스페셜 MC 브라이언이 함께하는 채널A 반려견 솔루션 예능 ‘개와 늑대의 시간2’는 매주 수요일 밤 10시에 방송된다.
