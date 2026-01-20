온유, 미주까지 섭렵…데뷔 첫 월드투어 성료

온유는 지난 18일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 월드투어 ‘2025 ONEW WORLD TOUR ’ONEW THE LIVE : PERCENT (%)‘’(이하 ‘ONEW THE LIVE’)를 성황리에 개최했다.
‘ONEW THE LIVE’는 온유의 라이브를 전면에 내세운 브랜드 공연이다. ‘ONEW THE LIVE’를 통해 데뷔 첫 솔로 월드투어에 나선 온유는 아시아를 시작으로 남미, 유럽, 미주를 아우르는 글로벌 대장정 속에 솔로 아티스트로서의 입지를 한층 굳건히 했다.
온유는 이번 투어에서 ‘월화수목금토일’, ‘마에스트로’, ‘매력 (beat drum)’, ‘ANIMALS’, ‘만세’ 등 솔로 대표곡을 총망라한 세트리스트로 팬들과 뜨겁게 호흡했다. 온유만의 청량한 음색으로 올 라이브를 선사, 팬들의 떼창을 이끌며 현장 분위기를 고조시켰다. 무대뿐 아니라 온유는 현지 언어로도 친근하게 소통하려 노력하며 팬들과의 돈독한 유대감을 쌓았다.
미주 투어를 성공적으로 마친 온유는 “‘ONEW THE LIVE’는 전 세계 찡구(팬덤명)들에게 다양한 라이브 무대를 선보이고자 기획하게 된 공연이다. 멀다면 먼 한국이라는 나라를, 그리고 그 안에서 또 온유라는 사람을 응원해 주셔서 진심으로 감사드린다. 언제 어디서든 최선을 다해 노래하겠다”라고 소감을 전했다.
온유는 오는 1월 31일과 2월 1일 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 ‘2025-26 ONEW WORLD TOUR ’ONEW THE LIVE : PERCENT (%)‘ ENCORE’를 개최한다.
