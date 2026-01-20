영파씨, 타이틀곡 ‘VISA’…27일 컴백

그룹 영파씨(YOUNG POSSE/정선혜, 위연정, 지아나, 도은, 한지은)가 디지털 싱글 ‘VISA / Pilot3’의 트랙리스트를 공개했다.
트랙리스트는 여권 콘셉트로 제작된 가운데, 타이틀곡 ‘VISA’와 수록곡 ‘Pilot3’ 등 총 두 곡이 담겨 눈길을 끈다. ‘VISA / Pilot3’로 새해 활동의 포문을 열게 된 영파씨는 ‘음악 파일럿’으로 변신, 다수의 국내외 무대에서의 성장을 발판 삼아 자유로운 비행에 나선다.
멤버들의 음악적 참여를 주목할 만하다. 타이틀곡 ‘VISA’의 작곡 및 작사진에 위연정과 도은이 모두 이름을 올린 가운데, 정선혜 역시 노랫말을 써 영파씨만의 색깔을 더했다. 수록곡 ‘Pilot3’의 작사에는 멤버 전원이 참여해 진화된 음악적 역량을 입증한다. 여기에 영파씨가 데뷔부터 호흡을 맞춰 온 키겐과 옐라디 등도 지원사격에 나서며 더욱 강력한 시너지를 낼 것을 예고한다.
영파씨는 그동안 80~90년대 정통 힙합의 향수를 녹여낸 뮤직비디오와 스타일링으로 주목받아 온 데 이어, 이번에는 가장 트렌디한 음악과 비주얼로 새로운 변신에 나선다. 데뷔 이래 음악적 고민을 거듭하며 늘 한 뼘씩 성장해 온 영파씨가 이번에는 또 어떤 자전적 이야기로 국내외 팬들을 놀라게 할지 기대된다.
영파씨는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ‘VISA / Pilot3’을 발매하며 컴백한다.
