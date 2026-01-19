빌리, 완전체로 돌아온다…27일 컴백 확정

빌리(시윤, 션, 츠키, 문수아, 하람, 수현, 하루나)는 오는 27일 오후 6시 프리 릴리즈 싱글 ‘클라우드 팰리스 ~펄스 어웨이크닝’(cloud palace ~ false awakening) 발매 소식을 예고해 수많은 팬들의 기대감을 고조시키고 있다.
발매에 앞서 19일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개된 첫 티징 콘텐츠 ‘그랜트 오브 애드미턴스’(GRANT OF ADMITTANCE)에는 공중에 떠 있는 신비로운 누각과 구름이 시선을 사로잡는 가운데, 짧은 음원이 어우러져 앨범에 대한 궁금증을 더욱 자극한다. 이어 그간 빌리가 전개해 온 앨범 스토리들과 연관이 깊은 ‘빌리 & 러버스; 캐릭터는 물론 처음 등장한 새로운 캐릭터까지 다양한 디자인이 과연 어떤 의미를 담고 있을지 호기심을 극대화시켰다.
특히, 이번 싱글은 글로벌 팬들로부터 많은 사랑을 받고 있는 ’긴가민가요‘(GingaMingaYo (the strange world))가 수록된 ’더 콜렉티브 소울 앤 언컨시어스: 챕터 원‘(the collective soul and unconscious: chapter one)의 다음 이야기이자, 그 두 번째 챕터의 프리 릴리즈 싱글이다.
또한, 지난해 11월 데뷔 4주년 기념 미니 팬미팅에서 들려준 미발매곡 ’클라우드 팰리스‘(cloud palace)와 동명의 싱글명으로, 공개 직후 정식 발매 요청이 쏟아졌던 만큼 이번 싱글은 다가올 다음 앨범의 문을 여는 열쇠 같은 프리 릴리즈 싱글이 될 것으로 기대된다.
빌리는 그동안 일본, 미국, 중동, 스페인 등 잇단 국제 무대에서 압도적 라이브 퍼포먼스를 펼치며 글로벌 영향력을 키워왔다. 이러한 빌리는 오는 27일 완전체 컴백에 나서며 2026년 본격적인 활동의 신호탄을 쏘아 올린다.
