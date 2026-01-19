NCT WISH, 2만4천 관객 동원…日 현지 존재감 확고

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 도쿄 국립 요요기 경기장 콘서트를 성공적으로 마쳤다.
지난 1월 17~18일 일본 도쿄 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열린 ‘NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’’(엔시티 위시 퍼스트 콘서트 투어 ‘인투 더 위시 : 아워 위시’)는 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 2만 4천 관객을 동원했다.
이로써 NCT WISH는 지난 11월 8~9일 이시카와, 15일 히로시마, 16일 카가와, 21~23일 오사카, 29일 홋카이도, 12월 18~19일 후쿠오카, 21~23일 아이치, 1월 3~4일 효고, 17~18일 도쿄까지, 9개 도시 17회에 걸친 일본 홀&아레나 투어 전 회차 매진을 기록하며 성공적으로 마친 만큼, 현지에서의 확고한 존재감을 각인시켰다.
이번 도쿄 공연에서 NCT WISH는 1월 14일 발표한 일본 첫 미니앨범 ‘WISHLIST’(위시리스트)의 타이틀곡 ‘Hello Mellow’(헬로 멜로우)와 수록곡 ‘Dreamcatcher’(드림캐처) 무대를 선사, 에너제틱한 퍼포먼스와 청량한 매력으로 관객들에게 희망찬 기운을 불어넣으며 열띤 호응을 얻었다.
또 ‘poppop (Japanese Ver.)’(팝팝), ‘Songbird (Japanese Ver.)’(송버드), ‘WISH (Japanese Ver.)’, ‘Hands Up’(핸즈 업), ‘We Go!’(위 고!) 등 히트곡 일본어 버전을 비롯한 ‘COLOR’(컬러), ‘Surf’(서프), ‘Melt Inside My Pocket’(멜트 인사이드 마이 포켓), ‘NASA’(나사) 등 NCT WISH의 다채로운 매력을 만끽할 수 있는 세트리스트로 공연을 꽉 채웠다.
NCT WISH는 1월 31일과 2월 1일 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열리는 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA’(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 출연한다.
