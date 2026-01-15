올데이 프로젝트 애니, 우아+맹렬…데뷔 첫 단독 커버 [화보]

그룹 올데이 프로젝트 애니가 패션 잡지 ‘하퍼스 바자 코리아’와 함께 데뷔 후 첫 단독 커버를 공개했다.
커버 타이틀은 ‘Graceful but fierce’. 우아함과 맹렬함이 공존하는 애니의 양면적인 매력을 포착했다. 애니는 컷마다 서로 다른 캐릭터를 자유롭게 오가며, 이전에는 보지 못한 새로운 얼굴과 깊은 존재감을 드러냈다.
애니는 인터뷰에서 올데이 프로젝트로 지난해 신인상을 휩쓸며 성공적인 데뷔를 치렀지만, 본인이 꿈꾸는 성공에 대한 철학도 밝혔다.
애니는 “명확하게 정해둔 성공의 기준은 없어요. 굳이 하나를 꼽자면 언젠가는 월드 투어를 할 수 있는 그룹이 되는 것 정도일까요. 사실 지금의 저는 ‘성공’이라는 추상적인 단어보다도, 스스로 자랑스러워 할 수 있는 커리어를 차근차근 쌓아가고 싶다는 마음이 더 커요. 원래 제가 스스로에게 쉽게 만족하지 못하는 성격이긴 한데요. 좋게 보자면, 그만큼 계속해서 발전하는 사람이 될 수 있지 않을까 싶어요. 어쩌면 그 과정 자체가 제가 꿈꾸는 성공에 가장 가까운 모습일 거예요”라고 답했다.
애니의 커버 및 화보는 ‘하퍼스 바자’ 2월호에서 만나볼 수 있으며, 그 밖의 디지털 콘텐츠는 하퍼스 바자 공식 웹사이트, 하퍼스 바자 공식 인스타그램에서 확인 가능하다.
댓글 0