황재균, 은퇴 후 ‘불후’ 출격…20년 야구 인생 소감 전한다

10일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’에서는 1200만 관중을 돌파하며 최고의 인기를 누린 프로야구 리그 최고 가왕을 가린다. 이번 특집은 국내 프로 스포츠 최초 1200만 관중 돌파라는 대기록을 기념하며, 오는 3월 2026 프로야구 개막을 앞둔 팬들에게 웃음과 감동을 선사한다. 전현직 야구 스타 10인이 출격해 ‘불후’ 트로피를 향한 치열한 승부에 나선다.
그라운드 위 승부사 기질을 가진 출연진들의 면면도 화려하다. 김병현, 박용택, 이대형, 정근우, 황재균, 유희관, 최주환, 김태연, 전사민, 임준형 등이 다채로운 매력으로 무대를 채운다. 이번 특집은 전직 선수와 현직 선수가 5대 5로 나뉘어 자존심 대결을 펼친다는 콘셉트 아래 기획돼 더욱 기대를 모은다. 우승 앞에서는 선후배도 없다는 일념으로 오직 승리만을 목표로 한 이들의 무대는 실제 경기를 방불케 하는 짜릿함을 자아냈다는 후문이다.
특히 지난해 12월 은퇴를 선언한 황재균은 섭외 당시에는 현역 선수였던 터라 이번 방송에는 현역 선수단의 캡틴 역할을 할 예정. 은퇴 선언 이후 첫 예능 프로그램으로 ‘불후’를 선택한 황재균은 자신의 20년 야구 인생을 돌아보며 남다른 소감을 전해 선후배들의 응원과 격려를 받았다는 전언이다. 황재균이 선곡한 노래는 무엇일지, 어떤 무대를 선보일지 호기심을 자극한다.
그런가 하면, 전현직 야구 스타 10인이 출격하는 만큼 치어리더 팀이 출연해 스페셜 무대를 예고한다. LG 트윈스, 키움 히어로즈, NC 다이노스 치어리더 팀이 무대에 올라 경연의 분위기를 한껏 돋우며 풍성한 볼거리를 더한다.
이처럼 전현직 프로야구 선수들의 치열한 가왕 대결이 담길 ‘2026 프로야구 특집’은 10일에 이어 오는 17일까지 2주에 걸쳐 시청자를 찾는다. ‘불후의 명곡’은 매주 토요일 오후 6시 5분 방송된다.
