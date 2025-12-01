오마이걸 승희 “올해 일 없었는데 삼재라고”…예지몽 일화도 공개

걸그룹 오마이걸의 승희가 올해 삼재를 겪으며 샤머니즘에 관심을 갖게 된 계기부터, 예지몽을 꾼 이후 생긴 신기한 일화까지 솔직하게 털어놓아 시선을 끈다.
24일 오후 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 남진, 설운도, 자두, 승희가 출연하는 ‘크리스마스 특집: 흥과 함께’로 꾸며진다.
승희는 이날 삼재를 겪으며 불안과 걱정이 겹쳤던 시기를 솔직하게 털어놓는다. 그는 “올해 일이 많이 없어서 주로 집에 있었는데 삼재라고 하더라”라며 평소 샤머니즘에 관심이 많아 자주 했던 일을 밝혀 웃음을 안긴다. 특히 예지몽을 꾼 이후 실제로 겪었던 신기한 일화를 밝혀 MC들의 이목을 집중시킨다.
승희는 체중 감량 이후 불거진 각종 가짜뉴스에 대해 “오늘 날 잡았다”라는 말과 함께 정면 돌파에 나서며, 그동안 쌓였던 오해를 하나씩 해명해 스튜디오를 집중시킨다.
이어 승희는 트로트, 민요, 가요를 자유롭게 넘나드는 다양한 창법을 선보이며 현장 분위기를 단숨에 끌어올린다. 특히 ‘전국노래자랑’ 출신 이력부터 트로트 DNA를 검증받는 무대까지 이어지며, 남진과 설운도로부터 극찬을 받는 장면이 공개된다. 더불어 가요를 민요 스타일로 바꿔 부르는 즉석 무대에 MC들은 물론 출연진 모두가 감탄을 쏟아낸다.
또한 승희는 ‘예능돌’을 넘어 ‘연기돌’로 활동 영역을 넓히게 된 계기도 전한다. 드라마 ‘정년이’의 박초록 역할 오디션 합격을 위해 초록색에 집착하며 지냈던 비하인드는 큰 웃음을 안긴다. 그는 “그 시기에는 정말 초록색만 보였다”라며, 의상은 물론 소품, 휴대전화 색상까지 자연스럽게 초록색으로 맞춰 결국 오디션에 합격하게 된 과정과 함께 당시의 간절함을 솔직하게 전한다. 촬영 현장에서 라미란과 김태리에게 조언받았던 순간을 떠올리며 연기에 대한 진지한 고민과 열정도 드러낸다.
댓글 0