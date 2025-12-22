에일리 “남편 최시훈 ‘아내 돈 뜯어먹으려 결혼’ 루머에 상처 받아”

22일 방송하는 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에서는 결혼 8개월 차를 맞은 가수 에일리가 결혼 비하인드 스토리를 최초로 고백한다.
에일리는 최근 녹화에서 절친한 가수 신지와 남편 최시훈이 대치했던 아찔한 일화를 최초 공개했다. 에일리는 “언니는 날 딸처럼 잘 챙겨준다”며 신지와의 각별한 관계를 자랑했다. 사건의 발단은 결혼 전, 상견례를 하듯 신지에게 남편을 소개한 자리였다. 이날 남편을 향한 ‘센 언니’ 신지의 압박 면접이 시작됐고, 숨 막히는 대치 상황을 견디지 못한 남편은 “잘못하면 맞을 것 같아…”라며 공포에 질렸다고. 과연 신지와 에일리 남편 사이에는 어떤 일이 벌어진 것일지 궁금증을 자아낸다.
에일리는 남편의 ‘백수 논란’에 대해서도 직접 해명했다. 과거 남편을 향한 논란에 대해 에일리는 “와이프 돈을 뜯어먹으려고 결혼했다는 말에 상처받았다”며 그간의 마음고생을 허심탄회하게 털어놓았다. 에일리는 남편 최시훈은 현재 한 회사의 CEO라며 직접 해명에 나섰고, 극한의 상황에서도 눈물까지 쏟으며 아내를 지킬 만큼 책임감 있는 사람이라고 애정을 드러내 스튜디오를 발칵 뒤집었다는 후문이다.
