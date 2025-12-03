심은경, 日 미야케 쇼 감독과 경계 넘은 협업…‘여행과 나날’

2일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 ‘여행과 나날’ 언론시사회 및 기자간담회가 열려 미야케 쇼 감독, 심은경이 참석했다.
‘여행과 나날’은 어쩌면 끝이라고 생각한 각본가 ‘이’(심은경 분)가 어쩌다 떠나온 설국의 여관에서 의외의 시간을 보내면서 다시 시작되는 2025년 겨울, 일상 여행자들과 함께 떠나는 꿈같은 이야기다.
이날 쇼 감독은 “심은경과 함께 영화를 찍고 한국에서 개봉하게 된 여정 자체가 행복했다”고 말문을 열었고, 심은경은 “존경해 마지않는 쇼 감독님 작품에 출연하고 한국에서도 개봉해서 인사드려 감회가 새롭다”고 인사했다. 이번 작품은 ‘너의 새는 노래할 수 있어’, ‘너의 눈을 들여다보면’, ‘새벽의 모든’까지 베를린국제영화제에 연이어 초청된 미야케 쇼 감독의 신작이다. 츠게 요시하루의 명작 만화 ‘해변의 서경’, ‘혼야라동의 벤상’을 원작으로 한다.
쇼 감독은 “여름 이야기와 겨울 이야기를 한 편의 영화 속에서 맛볼 수 있으면 분명 재밌는 얘기가 되지 않았을까 싶었다”며 “그리고 원작 만화를 영화로 만드는 과정에서 원작자 유머와 깊은 인생관을 잘 표현하고 싶은 생각이 있었고, 만화로는 표현 못하지만 영화이기에 표현할 수 있는 걸 추구하고 싶었다”고 설명했다.
특히 쇼 감독은 주인공의 국적과 성별을 바꿨다. 그는 “원작 만화에서는 일본인 중년 남성이 주인공으로 나와 처음에는 그대로 쓰다가 이 인물을 심은경이 연기하면 정말 재밌지 않을까 아이디어가 번쩍 떠올랐다”며 “중요한 건 국적, 나이, 성별이 아니라 캐릭터를 표현하는 것이라고 생각했는데, 이걸 처음에 깨달은 게 아니고 심은경과 함께 일을 하면서 여러 번 깨달음이 있었고 이번에 함께 작업하게 돼서 너무 좋았다”고 설명했다. 이번 영화에서 심은경은 주로 일본어를 쓰면서도, 내레이션하거나 각본 작업을 할 때 한국어를 사용하는 모습을 보여준다.
이에 대해 쇼 감독은 “저와 대화할 땐 평소 심은경은 일본어로 대화했고, 정말 유창하게 잘한다”라며 “그 모습을 보고 있었지만 한국어로 말하는 심은경을 볼 때도 있었는데, 그러면 같은 사람이지만 다른 면을 보는 느낌이 들었고 심은경의 여러 다양한 면을 영화에 담고 싶다고 생각해서, 두 가지 언어가 필요했다”고 밝혔다.
주연을 맡은 심은경은 “이번 영화는 그 이전 작품에서 캐릭터 연구를 하거나 접근 방식을 다르게 했다”라며 “대본을 딱 읽자마자 한마디로 어떻게 하면 카메라 앵글 안에서 무엇도 하지 않은 채 그대로, 그 자체로서 내가 서 있을 수 있을지에 초점을 맞춰서 촬영했다”고 말했다.
또한 그는 “물론 언어라는 벽이 있고, 저도 일본에서 활동하면서 일본어로 연기하는 것에 있어서 제가 연기한 ‘이’라는 각본가가 ‘언어라는 우리에 갇혀 있는 것 같다’고 하듯 저도 그걸 느끼면서 활동하고 있다”고 털어놨다.
그러면서도 “다른 나라 말을 온전히 내 나라말처럼 느끼는 게 쉽지 않을 사람도 있을 거라 생각하지만 영화라는 매체를 통해서 그 경계와 장벽을 조금은 허물어 준다고 생각한다”고 강조했다. ‘여행과 나날’은 로카르노국제영화제에서 최고상인 황금표범상을 받았다. 또한 심은경은 38회 닛칸스포츠영화대상, 36회 싱가포르국제영화제 여우주연상 후보에 올랐다.
심은경은 “부끄럽고, 이렇게 후보에 올라 우선 기쁘고 감개무량하다”라며 “특히 ‘여행과 나날’이란 작품으로 (나를) 많이 봐주시고 인정이라고 해야 할까, 그게 무엇보다 뜻깊게 다가오는 것 같고 많은 책임감도 느끼고 이걸 계기로 더 열심히 해야겠다는 생각이 든다”고 전했다.
