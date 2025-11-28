나영석 PD “이광수, 우리나라에서 제일 웃겨”…실제 모습은?

28일 오후 유튜브 채널 ‘채널십오야’를 통해 공개된 콘텐츠 ‘나영석의 와글와글’에는 디즈니+(플러스)의 새 드라마 ‘조각도시’의 지창욱, 도경수, 조윤수, 이광수가 게스트로 출연했다.
이광수와 유쾌한 입담에 나영석 PD는 “우리나라에서 제일 웃긴 애 같아”라며 “너보다 웃긴 애 솔직히 있어?”라고 물어 시선을 모았다. 이에 이광수가 당황하자, 나영석 PD는 “너도 못 찾잖아!”라고 흥분하기도. 나영석 PD는 “예능 PD니까 ‘얘(이광수)보다 웃긴 애가 우리나라에 몇 명 정도 있을까? 없을 것 같다’라는 생각이 가끔 든다”라며 배우 이광수에 대해 물었다.
지창욱은 이광수가 예능과 달리 현장에서는 수줍음이 많다고 밝혔다. 이광수를 보며 많이 배우기도 한다고. 지창욱은 이광수가 상대방이 기분 나쁘지 않게 선을 지키고, 기분 좋게 해주는 방법을 너무 잘 안다고 덧붙였다.
나영석 PD가 “(이광수는) 조심성이 있다, 함부로 절대 말하는 성격은 아니다”라고 하자, 지창욱 역시 “예능 한다고 장난처럼 얘기하지만, 실제로는 엄청 조심스럽고 샤이하다”라고 이광수의 반전 성격에 공감했다. 이에 나영석 PD가 “가끔 경수한테는 침도 뱉고 그러긴 한다”라고 너스레를 떨자, 이광수가 “못 참겠어요, 얘(도경수)는 못 참게 하는 힘이 있다”라고 맞받아쳐 웃음을 안겼다.
댓글 0