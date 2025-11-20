이무생 “전소니·이유미 천군만마…장승조 악역 감정소모 공감”

20일 서울 용산구 한강로의 한 카페에서는 넷플릭스 시리즈 ‘당신이 죽였다’(극본 김효정/연출 이정림) 주연 이무생의 인터뷰가 진행됐다.
‘당신이 죽였다’는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기다. 일본 작가 오쿠다 히데오의 소설 ‘나오미와 가나코’가 원작이다.
‘당신이 죽였다’는 공개 2주 차 넷플릭스 TOP 10 웹사이트 기준 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 1위에 오르며 780만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록했다. 또한 대한민국을 포함해 아르헨티나, 오스트리아, 벨기에, 칠레, 프랑스, 독일, 인도, 이탈리아, 멕시코, 뉴질랜드, 필리핀, 폴란드 등 총 71개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 전 세계 시청자들을 사로잡았다.
이무생은 극 중 남들은 모르는 어두운 과거를 지닌 ‘진강상회’의 대표 진소백 역을 맡았다. 진소백은 백화점 명품 시계관에서 조은수(전소니 분)와 얽힌 후 그의 친구 희수(이유미 분)를 고용하게 된다. 이후 그는 심상치 않은 일을 벌이는 은수와 희수를 돕는 키다리 아저씨가 된다.
이날 자리에서 이무생은 전소니 이유미와 연기 호흡을 나눴던 과정에 대해 “은수와 희수 모두 처음 현장에서 만나기 전까지 설레면서도 무서웠다, 나 역시 어떻게 연기해야 할지 모르는 상태에서 현장에 가서 부딪혀보자는 생각이었다”며 “진소백이라는 캐릭터는 현장에서 무언가 이루어질 것 같은 인물이었기 때문에 현장성을 믿고 갔다”고 회상했다.
전소니에 대해서는 “현장에서 은수를 처음 만났을 때, 진소백에게 공포감을 느끼면서도 무너지지 않으려는 모습이 보였다”며 “대본에서 본 은수와 100% 싱크로율이 맞는다는 느낌이 들어 놀랐다”고 감탄했다. 또한 “딱 집중할 수 있게끔 만들어 주는, 흔들리지만 부러지지 않는 단단한 은수를봐서 오히려 더 많은 영감을 받았다”며 “현장성을 믿고 갔는데 은수가 그렇게 액션을 해주니까 너무 천군만마를 얻은 것 같았다, 너무나 진소백으로 있고 싶다는 열망을 갖게 했다”고 칭찬했다.
이유미에 대해서는 “희수는 사실 조심스러웠다”며 “처음엔 역할 자체가 위태롭고 조심스러워 보여서, 나 역시 말 한마디도 조심스러워할 정도였다, 현장에서는 말도 많이 못 걸었지만 온오프가 확실한 배우였다 ‘정말 프로다’라는 생각이 들었고, 저렇게 되기까지 얼마나 많은 과정을 겪었을까 싶었다”고 감탄을 이어갔다. 또한 “본인이 힘들어하면 주변서 신경 쓰니까 프로 의식을 갖고 완벽하게 해내더라”며 “그래서 희수 역시도 ‘만마’였다”고 칭찬을 아끼지 않았다.
1인 2역으로 악역을 탁월하게 소화해 낸 장승조에 대한 칭찬도 잊지 않았다. 그는 “승조 배우와는 말하지 않아도 느껴지는 지점이 있었다”며 “저 역시도 악역을 해본 경험이 있기 때문에, 그 감정 소모는 사실 이루 말할 수 없다”고 공감했다. 이어 그는 “현장에서 승조와는 큰 얘기를 나누지 않았지만 어깨를 두드려주고, 눈빛으로 서로를 그런 지점을(공감대를) 유지했던 것 같다”고 전했다.
‘당신을 죽였다’는 가정 폭력을 주제로 하고 있다. 작품을 본 이무생은 “시청자 입장에서는 ‘말잇못’(말을 잇지 못했다)이었다”며 “전편을 다 보고 (해피엔딩이) 다행스럽다는 마음이 들었지만, 현실에선 해결되지 않는 이야기이자 해결을 계속해 나가야만 하는 화두”라고 말했다. 이어 “100% 한순간에 해결되는 문제는 아니기 때문에 항상 계속 지켜봐야 한다”며 “제 인생관, 이들을 바라보는 시선 자체가 재정립되는 느낌을 받았기 때문에 10분 동안은 아무것도 안 하고 멍해 있었다, 결국 해결해야 할 것은 나 자신으로부터의 시작인 것 같다”고 짚었다.
‘가정 폭력’이라는 주제를 사려 깊게 다루려는 배우의 노력도 느껴졌다. 이무생은 “저 역시 레퍼런스를 많이 참고하고 고민을 많이 했다”며 “가장 중요한 건 이 드라마를 보는 시청자, 특히 그런 경험을 겪었던 분들에 대한 ‘기본적인 매너’라고 생각했다. 감독님도 그런 부분에 있어 가장 중요한 가치로 생각했던 것 같다”고 전했다.
또한 “진소백이라는 인물이 이들을 보호하는 입장이지만, 그 안에서 내 감정이 너무 많이 들어가지 않도록 스스로 경계했다”며 “그들에게 당한 것만큼 돌려줘야지 하는 생각이 과연 도움이 되는 감정인지 고민했다, 진소백이 그런 감정에 휘말려 험악하게 나가는 방향도 있었겠지만, 이 드라마의 톤앤매너, 예의, 사려 깊음을 지켜야 한다고 느꼈다”고 밝혔다. 그러면서 “그런 제작진의 사려 깊은 접근 덕에 저 역시 자연스럽게 감정 조절과 태도를 고민하게 됐다”고 덧붙였다.
댓글 0