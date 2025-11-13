정숙♥상철 ‘나솔이’ 엄마·아빠였다…28기 ‘6커플’ 탄생

12일 오후 방송된 SBS플러스, ENA 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에서는 28기 남녀 출연진의 최종 선택과 함께 ‘나솔이’(태명) 엄마, 아빠가 공개된 가운데 ‘대반전’으로 놀라움을 줬다.
이날 최종 선택에서는 영수가 돌고 돌아 정숙에게 향했다. “진지하게 서로 알아보고 싶은 마음”이라며 인터뷰에서 속내를 고백했다. 정숙이 끝내 이 남자를 지켜냈다며 영수에게 갔다.
이미 ‘나솔이’ 엄마는 정숙으로 공개됐던 상황. MC 데프콘, 이이경, 송해나가 “이렇게 되면 ‘나솔이’ 아빠가 누구냐?”라며 영수를 예상했지만, 상철로 밝혀져 충격을 선사했다.
깜짝 놀란 데프콘이 “진짜냐? 시청자들이 맞힌 거냐? 상철이라는 소문이 있었는데”라고 했다. 이어 “정숙 씨가 상철 씨와 인연으로 아이가 탄생을 앞두고 있다”라면서 “스토리가 있겠지만, 방송 밖에서 따로 만나다 보니, 진짜 결이 맞는 사람을 찾은 거다. 방송 이후에도 많은 일들이 있었을 것”이라고 설명했다. 한편 ‘돌싱 특집’으로 꾸며진 이번 28기 최종 선택에서는 정숙, 영수를 포함해 총 여섯 커플이 탄생했다. 일찌감치 마음을 정한 옥순과 영호, 정희와 광수가 예상대로 커플이 됐다. 여기에 순자와 상철, 영자와 영철 그리고 경수, 영숙까지 서로의 마음을 확인했다.
영식이 등장했다. 그가 “이렇게 무관심 받을 줄 상상도 못했다. 한 명도 날 선택 안 해주더라. 정말 집에 어떻게 돌아갈지 고민이다. 최종 선택하지 않겠다”라는 솔직한 소감으로 폭소를 안겼다.
이어 현숙이 “끼를 너무 많이 보이고 간 것 같다. 그리고 아버지 너무 죄송하다. 예쁜 딸 이해해 주시고, 예쁘게 봐 달라. 아주 즐거웠고, 좋은 추억 만들다가 간다”라고 밝히며 최종 선택을 포기했다.
