유노윤호 “‘레슨 밈’ 재밌게 봐…유튜버 룩삼 너무 감사해”

유노윤호는 5일 오후 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 그랜드볼룸에서 정규 1집 ‘아이-노우’(I-KNOW) 발매 기념 기자간담회를 개최했다.
이날 유노윤호는 2021년 발매한 ‘땡큐’(Thank U)가 최근 화제를 모으며 ‘레슨 밈’으로 사랑받은 것에 대해 “‘땡큐’가 제 생각보다 너무나 사랑을 받게 됐다”라며 “좋은 곡이 정말 중요하다고 생각했다”고 밝혔다.
이어 “사실 밈이라는 게 놀리려고 시작하는 부분도 있는데, 그걸 어떻게 받아들이고 유쾌하게 풀어나가야 하는지 생각했다”라며 “그런 걸 잘 풀어갈 수 있게 많은 분이 해주셔서 저도 재밌게 봤다”고 말했다.
그러면서 “사실 ‘땡큐’는 19금 뮤비로, 영화처럼, 철학적으로 풀어냈는데 이게 희화화됐는데 초등학생 조카가 ‘땡큐 삼촌’이라고 하고, 어딜 가면 ‘땡큐 형’ ‘레슨 형, 삼촌’이라고, 이렇게 또 하나의 닉네임이 지어져서 감사하다”라며 “그리고 그 시작이 유튜버 룩삼이라고 들었는데, 룩삼 분에게 너무 감사하다”고 인사했다.
한편 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘아이-노우’는 ‘페이크&다큐멘터리’ 콘셉트 아래, 하나의 주제를 ‘페이크’와 ‘다큐’ 두 가지 시선으로 표현한 노래가 2곡씩 가사적으로 페어링되는 독특한 구성으로 이루어져 있다.
더블 타이틀곡 ‘스트레치’(Stretch)와 지난달 선공개한 ‘보디 랭귀지’(Body Language)를 포함해 총 10곡으로 구성됐다. 타이틀곡 ‘스트레치’는 강렬한 일렉트로닉 사운드가 인상적인 팝 곡으로, 읊조리듯 전개되는 보컬이 대비를 이뤄 긴장감을 선사하며, 춤과 무대에 대한 내면의 감정과 의미를 담은 가사는 더블 타이틀곡 ‘보디 랭귀지’와 짝을 이룬다.
