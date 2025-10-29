윤정수, 아내 원진서와 ‘가상 결혼’ 김숙 사이 양다리 의혹? “시기 겹쳐”

29일 오후 9시 50분에 방송되는 KBS 2TV ‘배달왔수다’에서는 박영규, 이호선, 윤정수가 출연해, 이영자, 김숙 자매에 버금가는 티격태격 케미스트리를 선보일 예정이다.
최근 녹화에서 이영자, 김숙 자매는 출발 전부터 샌드위치를 허겁지겁 먹으면서 배달 중에 음식을 먹지 않겠다고 다짐했다. 이때 김숙이 이영자에게 팔에 화상 입은 건 괜찮냐고 묻자, 이영자는 “많이 나아졌어”라고 답했다. 그러면서 과거 음식 때문에 생긴 ‘웃픈’ 사건들을 공개해 폭소를 자아냈다.
이번 스타 맛집은 서울시 마포구 공덕동 시장에 위치한 족발 거리. 공덕시장에 나타난 이영자에 장내가 들썩였다는 후문이다.
이영자, 김숙은 게스트인 박영규, 이호선, 윤정수 셋을 보자마자 의외의 조합에 놀랐는데, 이에 이호선은 “저희가 공통점이 있다”라며 “4번 결혼, 1번 결혼, 갓 결혼”으로 조합을 설명했다. 박영규는 첫 시작부터 4혼이 언급되자 “그런 얘기 좀 그만해 제발!”이라며 소리쳤지만, 이내 “막 꺼내도 괜찮다”라고 쿨하게 말해 그의 4혼 토크에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.
4혼에 놀란 윤정수에게 박영규는 “네가 나 결혼 많이 한 거에 보태준 거 있냐?”라며 발끈했다고. 이어 박사 학위 이호선의 영어 지적까지 이어지며 박영규의 수난 시대가 펼쳐졌다.
또한, 박영규는 예비 신랑 윤정수의 결혼식에 꼭 가겠다고 약속했다. 하지만 윤정수의 주례 부탁에 당황하며 “결혼식 망칠 일 있냐!”라고 소리쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 그러나 축가 정도는 불러줄 수 있다며, 본인의 히트곡 ‘카멜레온’을 부르다 뜻밖의 가사에 현장을 얼어붙게 만들었다는 전언이다.
‘배달왔수다’에서만 최초 공개되는 이야기도 전해졌다. 박영규가 4혼으로 얻은 딸이 ‘육군사관학교’에 합격한 것. 딸이 갑자기 무용을 그만두게 된 사연부터, 육군사관학교에 입학하게 된 과정을 전격 공개했다. 게다가 윤정수의 양다리 의혹도 밝혀진다. 아내 원진서(개명 전 원자현)와 만나기 시작한 시기와 김숙과 가상 결혼한 때가 겹친다는 것. 이에 대해 윤정수가 본격 해명할 예정이다.
댓글 0