“아내 형체 가리려 삭제? 어처구니없다”…김종국, 신혼여행 영상 해명

가수 김종국이 최근 논란이 된 ‘파리 신혼여행 영상 삭제’ 논란에 대해 직접 입을 열었다. 그는 억측이 확산되는 상황에서 “그 정도로 정신 나간 사람 아니다”라며 소문에 선을 그었다.
● “형체 가리려 영상 내렸다는 기사, 상식적으로 말이 안 돼”
김종국은 16일 자신의 유튜브 채널에 ‘여기 SM타운 아닙니다… (Feat. 유노윤호, 찬열, 유리, 수호, 마선호)’라는 제목의 영상을 올렸다.
이 영상에서 그는 지난 9일 공개됐다가 비공개 전환된 ‘호텔 조식 운동’ 영상의 삭제 이유를 처음으로 언급했다.
당시 영상에는 김종국이 결혼 후 신부와 함께 프랑스 파리로 신혼여행을 떠난 장면이 일부 담겨 있었으나, 이내 영상이 내려가며 “신부의 모습을 가리기 위한 조치”라는 추측성 기사들이 쏟아졌다.
이에 대해 김종국은 “해당 영상을 내리게 된 이유를 짧은 글로 설명하기엔 부족해 방법을 논의하는 중이었다”며 “그 사이 ‘형체를 감추기 위해 영상을 내렸다’는 어처구니없는 기사가 나왔고, 누가 봐도 상식적이지 않은 그 이야기가 사실처럼 퍼지는 걸 경험했다”고 말했다.
● “살다 보면 꼬이는 일도… 그래도 앞만 보고 간다”
김종국은 “살다 보면 뜻하지 않게 꼬이거나 억울한 일이 생긴다”며 “결혼식 관련해서도 왜곡된 얘기가 많아 속상하지만, 명분을 준 제 탓이라 생각한다. 맞을 건 좀 맞고, 그냥 하던 대로 앞만 보고 성실히 살겠다”고 덧붙였다.
그는 “그래도 오랜 시간 지켜보셨을 텐데, 그 정도로 정신 나간 놈 아니다”라며 “행복하게 하루 마무리 잘하시고, 요즘 고된 분들 모두 힘내시길 바란다”고 말했다.
김종국의 솔직한 해명에 팬들은 “그의 진심이 느껴진다”, “루머에 휘둘리지 않길 바란다” 등의 반응을 보였다.
● 비공개 결혼식 이후에도 관심 이어져
김종국은 지난 9월 서울 강남의 한 호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다. 신부는 비연예인으로, 신상이나 직업 등은 공개되지 않았다.
그는 최근 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에서 “아내는 헬스 종사자도, 20세 차이도 아니다. 연애 기간이 길지 않아 소문이 안 났다”고 밝혀 화제를 모았다.
