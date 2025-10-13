‘이혼’ 윤민수, 짐 정리 중 결혼사진 발견…전 아내와 훈훈한 마무리

12일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 윤민수가 짐을 정리하던 중 결혼사진을 발견하는 장면이 공개됐다. 윤민수는 사진을 조심스레 꺼내 보며 “결혼식에 정말 많이 오긴 했었어”라며 당시를 회상했다. 이에 신동엽은 “결혼사진은 어떻게 해야 하죠? 버려야 하나요?” 질문을 던졌고, 이어 “보살님께 물어보고 싶다, 개인적으로 아는 보살님이 있다”며 서장훈을 바라보며 웃음을 자아냈다.
윤민수는 정리 도중 결혼식 방명록을 챙기며 지난 시간을 떠올렸고, 전 아내인 윤후 엄마는 윤후 돌잔치 때 입었던 한복을 발견하고 “이거 아직 있었네”라며 뭉클한 감정을 드러냈다. 서로의 짐을 나누는 과정에서도 두 사람은 담담하게 대화를 이어가며 자연스럽게 추억을 정리했다.
윤민수는 “앨범도 내야지”라며 앞으로의 계획을 이야기했고, 윤후 엄마는 “좋다”며 응원의 말을 건넸다. 윤민수는 윤후 엄마의 입맛에 맞춘 볶음밥을 직접 만들어 대접하며 마지막까지 따뜻한 식사를 함께했다. 짐을 정리하는 순간에도 서로를 배려하는 두 사람의 모습은 보는 이들에게 잔잔한 여운을 남겼다.
이별 그 자체보다 오랜 시간 함께했던 인연에 대한 감사와 존중을 담담히 그려내며, 현실적인 ‘정리의 시간’을 따뜻하게 마무리했다.
