엔믹스, 정규 1집 트랙리스트 공개…타이틀곡은 ‘블루 밸런타인’

사진제공=JYP엔터테인먼트
그룹 엔믹스(NMIXX)의 정규 1집 ‘블루 밸런타인’(Blue Valentine) 트랙리스트가 공개됐다.

24일 소속사 JYP엔터테인먼트(035900)는 엔믹스의 공식 사회관계망서비스(SNS)에 첫 번째 정규 ‘블루 밸런타인’의 트랙리스트를 공개했다.

트랙리스트에 따르면 신보에는 정규 1집과 동명인 타이틀곡 ‘블루 밸런타인’을 비롯해 ‘스피닌 온 잇’(SPINNIN‘ ON IT), ’피닉스‘(Phoenix), ’리얼리티 허츠‘(Reality Hurts), ’리코‘(RICO), ’게임 페이스‘(Game Face), ’포디움‘(PODIUM), ’크러시 온 유‘(Crush On You), ’어도어 유‘(ADORE U), ’셰이프 오브 러브‘(Shape of Love), ’오오 파트 1(바일라)‘(O.O Part 1 (Baila)), ’오오 파트 2 (슈퍼히어로)‘(O.O Part 2 (Superhero))까지 총 12곡이 수록됐다.

특히 해원이 ’포디움‘과 ’크러시 온 유‘, 릴리가 ’리얼리티 허츠‘ 작사에 직접 참여해 감성을 녹여냈다.

한편 엔믹스의 정규 1집 ’블루 밸런타인‘은 10월 13일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 약 7개월 만의 컴백 활동을 펼치는 엔믹스는 오는 11월 29일과 30일 첫 번째 단독 콘서트도 개최한다.

(서울=뉴스1)
