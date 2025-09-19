“SNS 댓글 남기면 답하겠다” 손예진, 팬들과 약속 지켰다

손예진은 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬들의 질문에 직접 일일이 답변해 눈길을 끈다.
앞서 손예진은 18일 오후 부산 해운대구 동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 제30회 부산국제영화제 액터스 하우스를 개최했다.
당시 질의응답 시간상 질문을 다 받지 못한 손예진은 “오늘 액터스 하우스에서 질문을 못 한 분들은 제 인스타그램에 댓글을 남겨 달라, 답을 해드리겠다”고 밝힌 바 있다.
이에 팬들은 손예진의 인스타그램을 찾아가 ‘액터스 하우스’에서 못한 질문을 남기고 있다. 한 팬이 “캐릭터 간극이 있을 때 어떻게 하는지, 인간 손예진의 삶에서 가장 행복을 느끼게 하는 게 무엇인지”라고 물었다.
이에 손예진은 “캐릭터와 간극은 항상 어렵고 고민하는 부분”이라며 “캐릭터와 나랑 다른 면은 일상을 보내며 이 캐릭터라면 지금 무슨 생각을 할지, 어떤 행동을 할지, 순간순간 생각하고 고민한다, 그리고 촬영이 들어가면서 그 인물을 더 자세히 들여다보게 된다”고 답했다. 또한 “저는 요즘 아이랑 남편이랑 보내는 소소한 일상이 너무 행복하다”며 “아이가 웃는 모습만 봐도 이보다 더 좋을 순 없다”고 ‘하트’ 이모티콘을 덧붙였다.
또한 ‘배우 손예진과 인간 손예진 차이’를 묻는 말에 “결혼 전엔 배우 손예진만 있었던 것 같다”며 “지금은 배우 아닌 손예진도 아주 소중하다, 배우 아닌 손예진은 좀 더 웃기도 엉뚱한 듯하다”고 적었다.
한 팬은 ‘잘 버틴 시기가 있냐’고 묻자, 손예진은 “정확히 어떤 작품인지는 말씀드릴 순 없으나 아주 정신적으로 힘든 작품이 딱 2개 있었다, 잘 버틴 거 스스로 칭찬한다”고 했다.
‘손예진이 생각하는 좋은 작품은 무엇이냐’는 질문에는 “어떤 장르든, 어떤 작품을 보시고 관객분들이나 시청자분들이 그 작품에 빠져들고 감동을 받고 공감하신다면 좋은 작품이 아닐지 생각한다”고 밝혔다.
한편 손예진은 제30회 부산국제영화제 개막작인 ‘어쩔수가없다’에 출연했다. 영화는 오는 24일 개봉한다.
