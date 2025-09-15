아이브 가을, 취향 가득 책장 공개…애독가 면모 입증

최근 유튜브 채널 ‘민음사TV’에는 ‘“무서운 게 딱 좋아…” 스미추 덕후 아이브 가을이 학창 시절부터 지금까지 읽은 책｜수확자, 바스커빌가의 사냥개, 양들의 침묵, 위저드 베이커리’라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 가을은 게스트이자 책장 주인으로 등장, 채널 진행자 겸 기획자인 조아란 민음사 마케팅부장과 다양한 독서 토크를 펼쳤다.
가장 눈길을 끈 건 가을의 ‘책장 구경’이었다. 가을은 책갈피부터 메모지, 인덱스 등 실제로 사용하는 독서 용품들을 소개했고, “책갈피도 책이랑 어울리는 것을 쓰고 싶다”며 실제 애독가다운 면모를 드러냈다.
이후 가을은 최근에 읽은 책부터 학창 시절 도서부 활동 중 읽었던 책 등 다양한 도서를 추천했다. 책의 줄거리는 물론 개인적인 소견까지 더해 흥미를 높였고, “추리 소설과 미스터리 장르를 정말 좋아한다”라며 “제 예측과 항상 빗나가는 매력이 있고, 상상을 끝없이 할 수 있어서 좋다”라고 취향을 밝혔다.
팬들에게 선물 받은 책 중 가장 기억에 남는 책으로는 ‘코너스톤 셜록 홈즈 전집 세트’를 꼽았다. 가을은 “이걸 보면서 ‘내가 이제까지 본 추리 소설은 단편적인 부분에 불과했구나, 진짜 근본이 여기 있었구나’ 이런 생각이 들었다”라며 즐거워했고, 영국 방문 당시 ‘셜록 홈즈 박물관’도 갔었던 사실을 공개하며 ‘찐팬’ 면모를 입증했다.
팬들을 위한 추천 도서로는 구병모의 ‘위저드 베이커리’를 추천했다. 가을은 “고민을 많이 해봤는데 팬분들의 연령대가 다양하지만, 아무래도 좀 어린 팬분들이 많다”라며 “그래서 청소년기에 읽었으면 좋겠는 필독서를 가져왔다”라고 사려 깊은 태도를 보였다.
이어 위로가 필요할 때 읽는 책으로는 박준의 ‘운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만’을 추천했다. 가을은 인상적인 부분으로 편지와 관련된 구절을 꼽으며 팬들을 떠올렸다. 그는 “손 편지 쓰는 걸 좋아하고, 받는 것도 너무 감사하게 생각한다, 편지는 정말 마음이 쓰이는 거고 내가 이 사람을 정말 좋아하기 때문에 쓰는 거다”라며 “사실 (팬분들이) 저를 항상 볼 수만은 없다, 멀리 떨어져 있는 경우가 정말 많은데 그 마음을 한 자 한 자 눌러 담아 저를 생각하면서 써주셨을 거라고 생각하니 정말 허투루 볼 수가 없고, 읽으면서 많은 힘을 받는 것 같다”라고 감사함을 전했다.
영상 말미, 가을은 ‘가을에게 책이란?’이라는 질문에 ‘여백’이라고 답했다. 그는 “상반되는, 말도 안 되는 단어지만, ‘책이 어떻게 여백이 있나’ 생각할 수 있지만, 제가 추리 소설을 좋아하는 이유도 내 상상대로 그릴 수 있어서였다”라며 “책을 읽으면 하얀 도화지가 생기고, 거기에 다양한 세계를 스스로 만들어 나가는 것 같다, 저만의 스토리를 그리는 게 너무 재미있고 좋아서 저에게 책이란 여백 같다”라고 전했다.
한편, 가을이 속한 아이브는 오는 15일 일본 치바시 소가 스포츠공원에서 열리는 ‘록 인 재팬 페스티벌 2025’(ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025)에 출연한다.
