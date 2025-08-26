동아일보

“더할나위 없이 좋았다”…송중기·천우희, 초밀착 커플 화보

  • 뉴스1
코멘트

글자크기 설정

엘르코리아
엘르코리아
‘마이 유스’로 호흡을 맞춘 배우 송중기와 천우희의 커플 화보가 공개됐다.

엘르코리아
엘르코리아
26일 패션 매거진 엘르가 공개한 화보에는 오랜 친구와 다정한 연인의 경계를 오가는 콘셉트를 소화한 송중기 천우희의 모습이 담겼다.

화보에서 이들은 다정하게 어깨동무를 하는 등 초밀착 포즈를 취하는가 하면, 소파에서 서로 닮은 듯한 표정을 짓는 등 조화가 돋보이는 커플샷을 연출했다.

촬영 당시 두 사람은 현장에서 능수능란하게 포즈를 취하며 콘셉트에 맞는 케미스트리를 선사해 스태프들을 놀라게 했다는 후문이다.

엘르코리아
엘르코리아
화보 촬영이 끝난 후 인터뷰가 진행됐다. 두 사람이 출연한 ‘마이 유스’는 서로의 첫사랑 선우해와 성제연의 성장과 재회 멜로를 그린 드라마다. 소설가 겸 플로리스트인 선우해 역을 연기한 송중기는 “대본을 읽자마자 치유 받는 느낌이었다”며 “캐릭터의 사연이나 페이소스를 중요하게 생각하는 편인데 선우해는 그 레이어가 두터운 인물”이라고 소개했다. 성제연을 연기한 천우희와의 호흡에 대해서는 “소통 능력이 뛰어난 배우”라며 “솔직하지만 확고한 자기 생각을 갖고 있고, 그만큼 연구를 많이 해오고, 표현에 소극적이지 않다”고 칭찬을 아끼지 않았다.

엘르코리아
엘르코리아
천우희는 극 중 매니지먼트 팀장이자 ‘불도저’로 불리는 성제연을 연기했다. 그는 “완벽에 가까워지려고 노력하는 여자”라며 “주변 환경에 무너질 때도 있지만, 끝끝내 굴복하지 않으려는, 어떻게든 노력하면 이겨낼 수 있다고 믿는 사람”이라고 설명했다. 송중기와의 호흡에 대해서는 “오빠는 전체적인 그림을 보는 사람”이라며 “연기뿐 아니라 주변 상황에 대한 시선이 굉장히 넓다, 더할 나위 없이 좋았다”고 말했다.

한편 ‘마이 유스’는 오는 9월 5일 오후 8시 50분 처음 방송된다.

(서울=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0