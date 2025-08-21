차은우 is 뭔들…“파격적 모습 보여주고파” 현역 입대 전 마지막 화보

차은우는 짧은 헤어스타일로 변신, 그동안 보지 못한 새로운 매력을 드러냈다. 차은우는 “입대까지는 아직 시간이 좀 남았지만, 공식 스케줄로는 오늘이 마지막”이라며 “촬영장에 도착해 엘리베이터에서 내리고 나서야 직원들이 나를 배웅하는 마음으로 단체 티셔츠까지 맞춰 입었다는 사실을 알게 됐다, 아직도 실감이 잘 안 난다”라고 밝혔다.
차은우는 “그동안은 광고 등 여러 활동이 있어 머리카락을 마음대로 자를 수가 없었다”라며 “마지막 작업인 만큼 머리카락을 짧게 자른 컷을 남기고 싶었다, 게다가 화보 촬영인 만큼 기존에 못 보여줬던 파격적인 모습을 보여줘야 한다고 생각했다”고 말했다.
또 “팬분들이 제 빈자리를 안 느끼도록 1~2년부터 나름대로 계획을 세우고 준비한 작품들이 있다”라며 “강하늘, 김영광, 강영석, 한선화 등의 동료 배우들과 함께 출연한 친구들끼리의 우정과 청춘의 에피소드를 담은 영화 ‘퍼스트 라이드’가 곧 개봉을 앞두고 있다”고 밝혔다. 그가 사회성이 조금 떨어지는 원리원칙주의 공무원 역을 맡은 넷플릭스 드라마 ‘더 원더풀스’ 역시 제작을 마치고 공개를 기다리고 있다.
