방탄소년단 라이브 앨범, 미국 ‘빌보드 200’ 10위 진입

방탄소년단(빅히트뮤직 제공)

29일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(8월 2일 자)에 따르면 방탄소년단의 라이브 앨범 ‘퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 라이브’(PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE)는 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 10위로 진입했다.이로써 방탄소년단은 해당 차트의 10위권에 통산 8개의 앨범을 올리며 한국 가수 신기록을 경신했다.앨범의 수록곡들은 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 1~10위를 싹쓸이하며 압도적인 존재감을 과시했다. ‘퍼미션 투 댄스 - 라이브’(1위), ‘온 - 라이브’(ON - Live)(2위), ‘불타오르네 (FIRE) - 라이브’(3위) 등이 상위권을 차지했다. 라이브 버전의 음원이 해당 차트에서 줄 세우기를 한 것은 방탄소년단이 최초다.방탄소년단의 솔로 작품은 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서 꾸준한 인기를 이어가고 있다. 제이홉의 솔로 싱글 ‘킬린 잇 걸’(Killin‘ It Girl) (feat. GloRilla)’(81위), 진 미니 2집 ‘에코’(Echo) 타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미’(Don‘t Say You Love Me)(112위), 지민 솔로 2집 ’뮤즈‘(MUSE) 타이틀곡 ’후‘(Who)(134위), 정국 솔로 싱글 ’세븐 (Seven) (feat. Latto)‘(151위)이 ’글로벌 200‘에 이름을 올렸다. 이 곡들은 ’글로벌(미국 제외)‘에서 각각 45위, 48위, 79위, 82위에 분포했다.

(서울=뉴스1)