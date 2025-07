BTS 정국, 다시 쓴 신기록…亞 최초 솔로 전곡 1억 스트리밍

그룹 방탄소년단(BTS) 정국 ⓒ News1

19일(현지시간) 월드뮤직어워드(WMA)에 따르면 최근 글로벌 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 정국의 모든 오리지널 트랙(총 18곡)이 1억 스트리밍 돌파에 성공했다. 이는 아시아 최초의 기록이다.정국의 스포티파이 계정에 등록된 음원은 총 47곡이다. 이 중 리믹스 버전을 제외한 정식 오리지널 트랙은 총 18곡이다. 가장 높은 스트리밍을 기록한 곡은 ‘세븐’(Seven)으로, 21일(한국시간) 기준 24억 회 재생됐다. 뒤를 이어 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)가 12억 회 재생됐으며, 찰리 푸스와 협업한 ‘레프트 앤드 라이트’(Left and Right)는 11억 회 이상 스트리밍됐다.특히 정국의 스포티파이 총 누적 스트리밍 수는 이미 92억 회를 넘어섰다. 이는 아시아 가수 중 최단 기록이자 K팝 솔로 아티스트 중에서는 최초의 기록이다.정국은 지난 2023년, 단 3곡의 솔로곡으로 최단기간 스포티파이 10억 스트리밍을 달성해 기네스 월드 레코드에 등재된 바 있다. 당시 정국은 409일 만에 이 기록을 쓰며, 슈퍼스타다운 행보를 보인 바 있다.

정국은 또한 국제 음반산업 협회(IFPI)의 공식 차트 ‘MENA’에서 가장 많은 1위 히트곡을 보유한 아티스트로 기네스 세계 기록에 등재된 적도 있으며, ‘세븐’으로는 스포티파이 전 세계 역대 최단 1억회 재생이라는 신기록을 세웠다.특히 이러한 정국의 행보는 그룹 방탄소년단으로도 큰 인기를 끌고 있는 가운데, 솔로로서의 행보로도 전 세계 K팝 팬들의 귀를 사로잡았다는 것에 의미가 크다.한편 정국은 지난달 11일 현역 군 복무를 마치고 팬들의 곁으로 돌아왔다. 이후 지난 1일에는 내년 봄을 목표로 방탄소년단 완전체 앨범을 준비하겠다는 계획을 발표하기도 했다.방탄소년단 완전체 귀환에 대한 관심이 높아지는 가운데, 솔로 활동에서 계속해 신기록을 써 내려가고 있는 정국. 과연 그가 앞으로도 그룹 활동과 솔로 활동을 통해 두 마리 토끼를 다 잡는 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.(서울=뉴스1)