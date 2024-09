사진제공=A2Z엔터테인먼트

소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난 18일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 에일리의 신곡 ‘더 보스’의 티저 포스터를 공개했다.포스터에는 흑백으로 대양 한가운데 파도가 부서지는 이미지가 담겼다. ‘더 보스’라는 노래 제목, 9월 24일 오후 6시라는 음원 발매 정보만을 공개한 이번 포스터는 하단에 ‘나는 이제 나의 보스다’(I‘m the boss of me now)라는 짧고 강렬한 메시지가 숨겨져 있어 궁금증을 자아낸다.이에 대해 소속사 A2Z엔터테인먼트는 “’더 보스‘는 새로운 음악적 시도에 중점을 두고 작업한 곡으로 에일리의 목소리와 음악 자체로 리스너들에게 다가가고자 준비한 노래”라고 설명했다.한편 에일리의 신곡 ’더 보스‘는 오는 24일 오후 6시 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.(서울=뉴스1)