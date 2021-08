‘BTS 콜라보’ 싱어송라이터 할시, 정규 4집 오늘 발매

싱어송라이터 할시(Halsey)가 27일 네 번째 정규앨범 ‘If I Can’t Have Love, I Want Power(이프 아이 캔트 해브 러브, 아이 원트 파워)‘을 발매한다.이번 앨범은 미국 유명 록 밴드 ’나인 인치 네일즈(Nine Inch Nails)‘의 수장이자 그래미, 오스카 등 저명한 어워드 수상작을 프로듀싱한 영화 작곡가 트렌트 레즈너(Trent Reznor)와 애티커스 로스(Atticus Ross)가 프로듀싱을 맡았다.할시는 방탄소년단의 인기곡 ’작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)‘의 피처링 아티스트로 국내에서도 잘 알려져 있다. 얼마 전 아들을 출산한 할시에게 방탄소년단 멤버들이 축하 메시지를 전하기도 했다.’If I Can‘t Have Love, I Want Power’의 작사에도 참여한 할시는 임신 기간 중 느낀 여성만이 가질 수 있는 힘과 고통의 과정을 솔직하게 가사로 표현해 많은 여성들의 공감을 불러일으킬 전망이다.또한 할시는 새 앨범 발매를 기념해 특별 라이브 스트리밍 이벤트를 개최한다. 하루 동안 화상으로 진행되는 이번 라이브 이벤트의 티켓은 ‘Moment House’에서 구매 가능하며 한국 시간으로 오는 30일 오후 6시에 시작된다.[서울=뉴시스]