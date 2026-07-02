“롯데월드로 오세요” 명동서 삼바 공연

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1일 서울 중구 명동예술극장 사거리에서 연기자들이 롯데월드 어드벤처의 여름 시즌 축제를 알리기 위한 삼바 특별 공연을 펼치고 있다. 서울 송파구에 위치한 롯데월드 어드벤처는 8월 30일까지 여름의 더위를 날려 버릴 공포를 주제로 한 여름 축제 ‘봉인해제: 요괴 대소동’을 진행하고 있다.

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양회성 기자 yohan@donga.com
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