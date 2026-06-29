“위생 관리 강화”… LG전자, ‘100도 스팀’ 로봇청소기 출시

LG전자가 세계 최초로 본체와 스테이션 모두 100도 스팀 기능을 탑재한 로봇청소기를 내놨다. 29일 LG전자는 증기를 활용해 바닥을 청소하고 물걸레를 세척하는 로봇청소기 신제품 ‘LG 홈봇 인공지능(AI) 오브제컬렉션 로니’를 출시한다고 밝혔다.
LG전자에 따르면 로니는 스테이션에서 나와 청소를 할 때 100도의 스팀을 물걸레에 분사해 바닥의 찌든 때를 제거한다. 청소를 마치고 돌아가면 스테이션에서도 섭씨 100도의 스팀과 온수를 활용해 물걸레를 세척한다. LG전자는 “이를 통해 황색포도상구균과 녹농균, 폐렴간균, 대장균 등 유해균 4종을 99.99% 없앤다”고 설명했다.
로니에는 물걸레 세척 이후 기기를 청결하게 유지하는 기능도 탑재됐다. 물걸레를 온풍으로 건조해 악취가 나는 것을 방지하며 스테이션 상단에는 배기 팬을 탑재해 내부 건조 과정에서 발생한 내부 습기를 외부로 빼낸다. 또한 30W의 흡입력을 갖췄고 물걸레가 분당 180회 회전하며, 모서리를 청소할 때 측면 청소솔이 46mm까지 확장돼 청소 사각지대를 줄였다.
로니는 사용자가 취향에 맞춰 선택할 수 있도록 ‘히든스테이션’과 ‘오브제스테이션’ 등 2가지 유형으로 출시됐다. 히든스테이션은 주방 싱크대 하단 걸레받이 위치에 로봇청소기를 설치해 자동으로 물을 채우고 버리는 유형이며 오브제스테이션은 사용자가 직접 물통으로 물을 채우고 버리는 대신 집안 어느 곳이든 독립적으로 설치 가능한 유형이다.
두 유형 모두 평소에는 문이 닫혀 있어 로봇청소기 본체가 보이지 않다가 청소가 시작되면 문이 열리며 로봇청소기가 나오는 방식이다. 실내 인테리어에 좋은 효과를 미칠 뿐 아니라 카메라 해킹을 통한 사생활 유출 가능성을 물리적으로 차단할 수 있다. LG전자는 “로니가 대한인간공학회가 주관하는 ‘2025 인간공학 디자인 어워드’에서 최고제품상을, 개인정보보호위원회로부터 ‘개인정보보호 중심 설계’ 인증을 획득했다”고 설명했다.
로니는 본체에 탑재된 8개 센서와 AI 사물인식 기술을 활용해 공간 구조를 분석하고 전선과 화분, 반려동물 배설물 등 120여 종의 물체를 구분할 수 있다. 제거할 수 있는 오염물질은 제거하며 장애물을 만나면 사용자에게 알림을 보내고 추후 장애물이 치워지면 그 공간도 이어 청소한다.
로니는 공간을 구분해 환경에 맞춰 흡입력과 주행 방식도 선택한다. 음식물이 바닥에 떨어질 수 있는 주방의 경우 주행 경로를 좀더 촘촘하게 설정하고 흡입력도 높이는 식이다. 가격은 히든스테이션과 오브제스테이션 모두 219만 원이며 7월 2일부터 구매할 수 있다.
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