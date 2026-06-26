삼성전자 감사 페스티벌 9일 남아…방문객 75% 늘어

삼성전자는 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 행사 기간 전국 삼성스토어를 찾은 고객이 전년 동기 대비 평균 75% 증가한 것으로 나타났다고 26일 밝혔다. 삼성전자는 8일부터 4주간 국민과 성과를 나누고 지역경제 활성화에 기여를 하기 위해 감사 페스티벌을 진행하고 있다. 행사는 다음달 5일까지 진행한다.
전국 400여 개 삼성스토어를 방문한 고객수를 집계한 결과 평균 75% 늘었고 일부 매장은 최대 2배까지 증가했다. 삼성닷컴 방문자 수도 200% 이상 증가한 것으로 나타났다. 행사 기간 소비자들이 주로 찾은 제품은 스마트폰, 세탁기, 냉장고, TV, 에어컨 등이다. 또 여러 제품을 함께 구매하는 고객은 초기 비용 부담을 줄일 수 있는 ‘AI 구독클럽’을 많이 선택했다. 구독으로 고객은 행사 전보다 3배 늘었다.
삼성전자는 행사에서 자사 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권을 제공하고 있다. 호국보훈의 달을 맞아 제복공무원에게는 추가 10%를 더해 30%의 혜택을 준다. 온누리상품권은 전국 전통시장과 골목상권에서 사용할 수 있다. 또 ‘비스포크 인공지능(AI) 스팀’ 로봇청소기는 구독 구매 시 온누리상품권에 더해 12개월 구독료를 지원하는 혜택이 제공된다.
삼성전자 관계자는 “삼성전자의 성과를 국민과 함께 나누겠다는 약속의 실천인 만큼, 행사 마지막까지 더 많은 국민이 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
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