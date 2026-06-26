삼성전자 감사 페스티벌 9일 남아…방문객 75% 늘어

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 26일 14시 14분

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삼성전자 고객들이 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 기간에 삼성스토어를 방문해 제품을 체험하고 구매상담을 받고 있다. 삼성전자 제공
삼성전자 고객들이 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 기간에 삼성스토어를 방문해 제품을 체험하고 구매상담을 받고 있다. 삼성전자 제공
삼성전자는 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’ 행사 기간 전국 삼성스토어를 찾은 고객이 전년 동기 대비 평균 75% 증가한 것으로 나타났다고 26일 밝혔다. 삼성전자는 8일부터 4주간 국민과 성과를 나누고 지역경제 활성화에 기여를 하기 위해 감사 페스티벌을 진행하고 있다. 행사는 다음달 5일까지 진행한다.

전국 400여 개 삼성스토어를 방문한 고객수를 집계한 결과 평균 75% 늘었고 일부 매장은 최대 2배까지 증가했다. 삼성닷컴 방문자 수도 200% 이상 증가한 것으로 나타났다. 행사 기간 소비자들이 주로 찾은 제품은 스마트폰, 세탁기, 냉장고, TV, 에어컨 등이다. 또 여러 제품을 함께 구매하는 고객은 초기 비용 부담을 줄일 수 있는 ‘AI 구독클럽’을 많이 선택했다. 구독으로 고객은 행사 전보다 3배 늘었다.

삼성전자는 행사에서 자사 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권을 제공하고 있다. 호국보훈의 달을 맞아 제복공무원에게는 추가 10%를 더해 30%의 혜택을 준다. 온누리상품권은 전국 전통시장과 골목상권에서 사용할 수 있다. 또 ‘비스포크 인공지능(AI) 스팀’ 로봇청소기는 구독 구매 시 온누리상품권에 더해 12개월 구독료를 지원하는 혜택이 제공된다.

삼성전자 관계자는 “삼성전자의 성과를 국민과 함께 나누겠다는 약속의 실천인 만큼, 행사 마지막까지 더 많은 국민이 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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박현익 기자 beepark@donga.com
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