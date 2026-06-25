세움종합건설, ‘익산 펠리피아’ 공급… 선착순 동호지정 계약 방식

  • 동아경제

  • 입력 2026년 6월 25일 15시 22분

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익산 펠리피아 조감도. 세움종합건설 제공.
익산 펠리피아 조감도. 세움종합건설 제공.
세움종합건설은 전북특별자치도 익산시 팔봉동 180번지 일원에 조성되는 ‘익산 펠리피아’ 모델하우스를 25일 열고 본격 공급에 들어간다고 밝혔다.

익산 펠리피아는 지하 2층~지상 28층, 전용면적 84·104㎡, 총 572가구 규모로 조성된다. 타입별 가구 수는 84㎡A 94가구, 84㎡B 289가구, 84㎡C 110가구, 104㎡ 79가구다. 시행은 창조디앤씨가 시공은 세움종합건설이 맡았다.

단지가 들어서는 팔봉동 일대는 산업단지와 생활 인프라가 인접한 지역이다. 분양 관계자에 따르면 단지 인근에는 익산 제2일반산단을 비롯해 익산 제1국가산단, 국가식품클러스터 등이 위치해 있다. 반경 약 5km 내에는 국가식품클러스터 2단계 사업도 예정돼 있어 향후 배후 주거 수요 확대를 기대해 볼 수 있다는 설명이다.

생활 인프라 확장 가능성도 거론된다. 인근에는 호남권 첫 코스트코 익산점이 2027년 개점을 목표로 추진되고 있다. 기존 홈플러스, 롯데마트 등 도심 편의시설에 더해 대형 유통시설 접근성이 개선될 수 있다고 한다.

교통 여건은 무왕로와 선화로를 통해 익산 도심 이동이 가능하고 익산IC를 통해 호남고속도로와 익산~포항고속도로를 이용할 수 있다. KTX·SRT 익산역도 이용 가능하다. 교육시설로는 팔봉초가 도보권에 있으며 원광중·원광고 등이 인근에 있다.

단지는 남향 위주 배치와 4Bay 판상형 설계를 일부 타입에 적용했다. 용적률은 195%로 계획됐으며, 지상 공간에는 패밀리파크, 플라워가든, 피트니스가든, 어린이놀이터 등 조경 공간이 마련된다. 일부 세대에는 팬트리, 드레스룸, 알파룸, 발코니 등을 적용해 수납과 공간 활용도를 높였다.

커뮤니티 시설로는 골프연습장, 피트니스클럽, GX룸, 독서실, 작은도서관, 어린이집, 경로당, 게스트하우스 등이 들어설 예정이다. 지상 2층에는 방과 후 돌봄 기능을 갖춘 다함께돌봄센터도 계획됐다.

익산 펠리피아는 별도 청약 절차 없이 수요자가 원하는 동·호수를 선택하는 선착순 동호지정 계약 방식으로 공급된다.

황소영 기자 fangso@donga.com
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