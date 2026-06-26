활력-전립선 건강, ‘RXGIN’ 10% 할인

[Food&Dining] 정관장
이달까지 홍천웅 등 전제품 대상
남성 건강 제품 구매 60%가 女
국내 성인 비만율이 꾸준히 증가하는 가운데 남성 건강관리의 중요성도 커지고 있다. 특히 경제활동이 활발한 30∼40대 남성의 비만율이 50%를 넘어선 것으로 나타나면서 활력 관리뿐 아니라 전립선 건강에 대한 관심도 높아지는 추세다.
질병관리청 지역사회건강조사에 따르면 2024년 성인 비만율은 34.4%로 집계됐다. 성인 3명 중 1명 이상이 비만인 셈이다. 남성 비만율은 41.4%로 여성(23.0%)보다 높았으며 30대 남성은 53.1%, 40대 남성은 50.3%로 전 연령대 가운데 가장 높은 수준을 기록했다.
전문가들은 특히 복부비만 관리의 중요성을 강조한다. 복부비만은 각종 대사질환 위험을 증가시키는 것은 물론 전립선 건강에도 영향을 줄 수 있기 때문이다. 실제로 중장년층 남성에게 흔한 전립선비대증은 소변 줄기 약화, 잔뇨감, 빈뇨, 야간뇨 등을 유발해 삶의 질을 떨어뜨리는 대표적인 남성 질환으로 꼽힌다. 의료계에서는 규칙적인 운동과 체중 관리, 균형 잡힌 식습관 등 건강한 생활 습관이 남성 건강관리의 기본이라고 조언한다.
이 같은 흐름 속에 정관장은 남성 건강 전문 브랜드 ‘RXGIN(알엑스진)’을 통해 다양한 남성 건강관리 솔루션을 선보이고 있다.
정관장에 따르면 올해 5월 가정의 달 기간 남성 건강 제품 매출은 직전 3개월 평균 대비 약 2.5배 증가했다. 구매 고객의 60% 이상이 여성으로 집계돼 배우자와 가족을 위한 건강 선물 수요가 확대되는 것으로 나타났다.
대표 제품인 ‘RXGIN 홍천웅’은 홍삼농축액과 홍경천 추출물 등을 함유해 활력 관리에 초점을 맞췄으며 ‘RXGIN 홍삼오일’은 식품의약품안전처로부터 기능성을 인정받은 개별인정형 원료를 적용했다. RXGIN 홍삼오일에 적용된 원료는 홍삼에서 추출한 비사포닌 계열 성분으로 β-시토스테롤과 리놀레산 등을 함유하고 있다.
정관장은 남성 건강관리 수요 증가에 맞춰 오는 30일까지 RXGIN 전 제품을 대상으로 10% 할인 프로모션을 진행한다.
정관장 관계자는 “최근 남성 건강관리에 대한 관심이 체중 관리와 활력 증진을 넘어 전립선 건강 등 세부 영역으로 확대되고 있다”며 “앞으로도 남성 생애주기별 건강 고민을 반영한 RXGIN 라인업을 통해 차별화된 건강관리 가치를 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.
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