산뜻한 산미-보디감… 카누 바리스타 ‘아이스 캡슐’ 라인업 확대

[Food&Dining] 동서식품
에스프레소-물 따로 ‘듀얼 노즐’… 고객 입맛 맞춤형 캡슐만 18종
‘인피니트’ ‘라이블리’ 2종 출시
북촌 테일러숍은 MZ세대 유혹… 스타필드에선 팝업스토어 진행
집이나 사무실에서도 아메리카노를 손쉽게 즐기고자 하는 소비자 니즈의 확산과 함께 맛과 편의성, 합리적인 가격을 갖춘 캡슐 커피에 대한 수요가 지속적으로 늘어나고 있다. 이러한 트렌드에 부합하고자 커피 업계는 지속적인 신제품 출시와 다양한 프로모션을 통해 치열하게 경쟁하고 있다.
동서식품도 2023년 2월 50여 년의 노하우를 담은 프리미엄 캡슐 커피 브랜드 ‘카누 바리스타’를 출시한 이후 고객의 취향을 반영해 지속적으로 신제품을 선보이고 있다.
‘아메리카노 추출에 최적화된’ 카누 바리스타
카누 바리스타는 라이트, 미디엄, 다크 로스트까지 로스팅 강도에 따른 전용 캡슐 라인업을 갖추고 있다. 디카페인과 싱글오리진 캡슐을 포함해 총 18종의 전용 캡슐을 통해 소비자 개개인이 기호에 맞는 커피를 선택해 즐길 수 있도록 하고 있다.
동서식품은 작년 말 라테 전용 캡슐 ‘카누 소프트 하모니’와 ‘카누 포르테 앙상블’을 출시했다. 두 제품은 우유와 함께 즐길 때 부드럽고 달콤한 풍미가 더욱 강조되는 것이 특징으로 카누 소프트 하모니는 라이트 로스팅한 에티오피아 내추럴 원두와 우유가 어우러져 재스민 향과 달콤함이 조화를 이루는 부드러운 맛이 특징이다. 카누 포르테 앙상블은 중남미 원두의 깊은 보디감에 아프리카 원두를 블렌딩해 다크초콜릿, 브라운 슈가, 캐러멜의 풍미가 균형 있게 어우러진 점이 특징이다.
카누 바리스타는 각 대륙별 주요 커피 산지의 원두를 활용한 싱글 오리진 제품도 꾸준히 선보이고 있다. 지난해 말에는 네 번째 제품으로 ‘카누 싱글 오리진 브라질 세하도’를 출시했다. 이 제품은 환경 이슈를 고려해 열대우림동맹과 협력한 RA 인증 원두를 사용했으며 견과류의 고소함과 부드러운 초콜릿 풍미가 잘 발현되는 제품이다.
6월에는 아이스용 캡슐 라인업 확대를 위한 카누 바리스타 머신 전용 ‘카누 라이블리 브리즈’와 ‘카누 인피니트 피크’ 2종의 캡슐을 새롭게 선보였다. 카누 라이블리 브리즈는 카누 바리스타 라인업 중 가장 라이트한 로스팅으로 산뜻한 산미와 청량감이 특징으로 자연 건조한 에티오피아 원두를 블렌딩해 달콤한 베리류의 향미와 우아한 와인 향을 깔끔하게 즐길 수 있다. 카누 인피니트 피크는 깊이 있는 쓴맛과 고소한 견과류의 향미가 조화를 이루는 묵직한 보디감의 커피다. 고품질 콜롬비아 원두를 블렌딩해 아이스로 마셔도 진하고 깊은 풍미를 느낄 수 있으며 은은한 그을음 향이 여운을 더한다.
동서식품 50여 년의 노하우를 담은 카누 바리스타 머신
카누 바리스타는 많은 국내 소비자가 아메리카노를 가장 선호한다는 점을 감안해 기존 에스프레소 캡슐 대비 1.7배 많은 9.5g의 원두를 전용 캡슐에 담아 풍부한 맛과 향의 카페 품질 아메리카노를 편리하고 빠르게 즐길 수 있도록 개발됐다.
카누 바리스타 캡슐 커피머신은 깔끔한 맛의 아메리카노 제공을 위해 에스프레소와 물이 각각 별도의 노즐에서 추출되는 ‘듀얼 노즐 바이패스’ 기능을 적용했으며 아이스 전용 버튼을 통해 편리하게 아이스 아메리카노를 추출할 수 있다.
또한 카누 바리스타 전용 머신의 세련된 디자인도 소비자들로부터 좋은 평가를 받고 있다. 고급스러운 소재와 디자인을 갖춘 ‘카누 바리스타 어반’, 심플한 디자인의 ‘카누 바리스타 브리즈’, 미니멀한 사이즈로 좁은 공간에서도 사용 가능한 ‘카누 바리스타 페블’ 등으로 고객 선택의 폭을 넓혀왔으며 새로운 컬러의 머신도 지속적으로 선보이고 있다.
소비자 직접 체험을 통한 브랜드 가치 제고 노력
동서식품은 소비자들이 좀 더 쉽게 카누 바리스타를 경험할 수 있도록 다양한 고객 참여 활동을 지속적으로 전개하고 있다.
작년 9월부터 11월까지는 서울 종로구 북촌에서 테일러숍 콘셉트를 적용한 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌’을 운영했다. 방문객은 캡슐 테일러의 안내로 캡슐 커피 머신의 종류에 따라 제공되는 대표 캡슐 3종을 맛본 뒤 취향에 맞는 커피를 자유롭게 탐색하고 즐기는 기회를 제공했다. 또한 체험권 구매 고객에게는 커피와 어울리는 페어링 디저트가 포함된 ‘카누 한 상’, 개인의 취향에 맞는 캡슐 7종 세트가 담긴 ‘MY 테일러 패키지’ 등 추가 혜택을 제공해 색다른 경험을 선사한 바 있다.
또한 스타필드 하남에서는 ‘카누 호환 캡슐로 새로운 커피 취향을 발견해보세요’라는 슬로건하에 ‘스위치 투 카누’ 팝업스토어를 진행해 소비자들에게 긍정적인 평가를 얻었다.
동서식품 관계자는 “카누 바리스타는 국내 소비자들이 가장 선호하는 아메리카노 타입의 커피를 일관된 좋은 품질로 편리하게 즐길 수 있는 제품”이라며 “앞으로도 카누 바리스타의 전문성을 기반으로 소비자들의 세분화된 커피 취향을 만족시킬 수 있는 다양한 캡슐 커피 제품을 선보일 것”이라고 말했다.
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