경산에 뜬 펜타힐즈 첫 하이엔드 단지

펜타힐즈W 1단지
아이에스동서(IS동서)가 오늘(26일) 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) A2-1블록에 들어서는 ‘펜타힐즈W 1단지’의 본보기집을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.
전체 3443가구 중 이번에 공급되는 펜타힐즈W 1단지는 지하 6층∼지상 최고 59층, 9개 동, 전용면적 84∼152㎡, 총 1712가구 규모다. 펜타힐즈의 첫 하이엔드 브랜드 단지다.
남향 위주 배치와 3면 개방형·맞통풍 구조로 일부 가구는 레이크뷰, 시티뷰, 마운틴뷰를 동시에 누리는 ‘멀티 조망권’을 확보했다. 커뮤니티 시설은 지역 내 최대 규모로 들어서며 프리미엄 주거 서비스도 적용될 예정이다. 단지 내에는 수변 문화복합몰 ‘펜타힐즈 W스퀘어’가 들어선다.
대구지하철 2호선 사월역 이용이 편리하며 구미∼대구∼경산을 연결하는 대경선 광역철도의 개통으로 대구 도심 접근성도 확보한 상황이다. 단지 가까이에 중산초가 신설될 예정이며 바로 옆에는 중·고교 예정 부지까지 마련돼 있다. 특히 지난 15일부터 변경된 ‘신생아 특공’ 제도의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있다.
청약 접수는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 순으로 진행된다. 7월 7일 당첨자를 발표하고 20∼22일 정당계약을 실시한다. 만 19세 이상 세대주·세대원 모두 청약 가능하며 유주택자도 청약할 수 있다. 전매제한, 재당첨제한, 거주의무기간도 없다. 본보기집은 대구시 수성구 만촌동 일원에 있다.
김신아 기자 sina@donga.com
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