“올여름 집냉-집면이 대세”… 하이면, 프리미엄 면 라인업 완성

[Food&Dining] 삼립
최근 냉면 한 그릇 가격이 1만 원 후반대에 육박하는 등 외식 물가가 지속적으로 오르면서 집에서 간편하게 면 요리를 즐기는, 이른바 ‘집냉’ ‘집면’ 트렌드가 확산되고 있다. 냉면, 막국수 등 여름철 별미를 가정간편식(HMR) 제품으로 즐기는 소비자가 늘어나면서 면 전문 브랜드들의 여름 시장 경쟁도 한층 치열해지고 있다.
외식 물가 부담에 집 면요리 인기
50년 제면 노하우 축적한 ‘하이면’
홍비빔-들기름 막국수가 대표 제품… 강릉식 야채장-닭칼국수도 선보여
이러한 가운데 삼립의 한국 미식 면 브랜드 ‘하이면’이 냉면과 막국수, 칼국수까지 아우르는 여름 시즌 면 라인업을 선보이며 소비자 공략에 나섰다.
1974년 출시된 하이면은 50년 동안 축적해온 제면 기술력을 바탕으로 전국 각지의 대표 면 요리를 재해석한 ‘대동면지도’ 콘셉트 제품을 운영하고 있다. 특히 전문점 수준의 맛을 집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 지역 명물 면 요리를 지속적으로 선보이며 소비자들의 호응을 얻고 있다.
올여름 하이면은 시원하게 즐기는 냉(冷) 시리즈와 든든하게 즐기는 온(溫) 시리즈를 함께 구성해 소비자의 다양한 취향과 계절 수요를 공략한다.
냉 시리즈 대표 제품인 ‘홍비빔 막국수’는 안동 지역 특산품인 안동식혜를 활용한 것이 특징이다. 고춧가루와 생강을 넣어 발효시킨 안동식혜 특유의 칼칼하고 시원한 맛에 사과·배·매실 등 3가지 과일과 8가지 채소를 더해 깊은 풍미의 숙성 비빔장을 완성했다.
함께 출시된 ‘들기름 막국수’는 들깨를 볶아 압착하는 홍천 지역의 전통 방식을 재현했다. 고소한 들기름 향과 짭조름한 간장의 감칠맛이 조화를 이루며 메밀면 특유의 구수한 풍미를 살려 여름철 별미로 즐기기 좋다. 김과 계란, 깨 등 간단한 고명만 더하면 집에서도 손쉽게 프리미엄 막국수를 완성할 수 있다.
무더위 속 보양식 수요를 겨냥한 온 시리즈도 준비했다.
‘강릉식 야채장칼국수’는 하이면의 베스트셀러인 장칼국수를 한층 업그레이드한 제품이다. 고추장과 된장을 황금 비율로 배합해 얼큰하고 진한 국물 맛을 냈으며 주키니, 당근, 표고버섯 등 야채 원물을 더해 깊고 풍성한 맛을 구현했다. 여기에 계란 고명을 곁들이면 더욱 고소하고 든든하게 즐길 수 있다.
‘닭칼국수’는 부드럽게 찢은 닭가슴살과 청양고추, 감자, 당근, 주키니 등 다양한 원물을 담아낸 제품이다. 닭고기의 깊은 풍미를 담은 전용 소스를 사용해 담백하면서도 깔끔한 국물 맛을 구현했으며 촉촉한 닭가슴살이 풍성하게 들어 있어 복날 보양식으로도 손색이 없다.
특히 하이면의 칼국수 제품은 50년 제면 노하우를 바탕으로 1만 번 치대어 만든 쫄깃하고 탱글한 면발을 적용해 전문점 수준의 식감을 구현했다. 또한 2분 내외의 간편한 조리만으로 완성할 수 있어 집은 물론 캠핑, 여행지 등에서도 간편하게 즐길 수 있다.
업계에서는 외식 물가 상승과 함께 집에서 간편하게 즐기는 프리미엄 HMR 수요가 지속 확대되면서 여름철 면 시장 역시 전문점의 맛과 품질을 구현한 제품 중심으로 성장할 것으로 전망하고 있다.
삼립 관계자는 “하이면은 50년 제면 노하우를 바탕으로 여름철 시원한 별미부터 복날 보양식까지 다양한 면 요리를 집에서 간편하게 즐길 수 있도록 제품 라인업을 확대하고 있다”고 말했다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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