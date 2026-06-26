감칠맛 높인 ‘리치골드마요네즈’ 샌드위치 2종 첫 선

세븐일레븐은 편의점 간편식이 단순한 한 끼를 넘어 브랜드의 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 아이템으로 판단하고 있다. 이에 따라 간편식 다음 카테고리로 샌드위치를 선정해 원재료의 품질 차별화에 집중했다.
세븐일레븐은 지난해 8월부터 샌드위치에 사용되는 원재료인 마요네즈의 품질 혁신을 위해 라이선스인 세븐일레븐 인터내셔널, 국내 협력사인 롯데웰푸드, 롯데중앙연구소와 함께 공동 연구개발을 진행해 왔다. 그 결과 샌드위치 속 재료와 최적의 조화를 이루는 전용 소스인 ‘리치골드마요네즈’를 개발하고 이를 적용한 주요 상품들을 순차적으로 리뉴얼 출시한다.
세븐일레븐은 2025년 2월 특허받은 유산균 공법과 1등급 밀가루 및 세 가지 품종의 원맥 배합 기술로 식빵의 수분 보유력을 높이고 부드러운 식감을 구현했다. 이번 프로젝트는 빵 품질 개선에 이어 마요네즈의 완성도까지 끌어올려 샌드위치 전체의 밸런스를 맞추는 데 집중했다. 리치골드마요네즈는 기존 마요네즈의 높았던 산미를 낮추고 원재료 본연의 고소한 맛을 살려 감칠맛을 강화한 것이 특징이다.
세븐일레븐은 리치골드마요네즈를 적용한 첫 번째 리뉴얼 라인업으로 ‘골드에그마요샌드위치’와 ‘골드햄&에그샌드위치’를 차례로 선보였다. 골드에그마요샌드위치는 리치골드마요네즈로 계란의 풍미를 더욱 강조했고 에그샐러드를 기존 상품 대비 25%가량 증량했다. 삶은 계란 입자의 크기를 기존 7㎜에서 5㎜ 이하로 줄여 식감을 부드럽게 개선했다.
세븐일레븐은 샌드위치 리뉴얼 출시를 기념해 프로모션도 준비했다. 골드햄&에그샌드위치는 이달 말일까지 구매 고객에게 ‘썬키스트애사비스파클링제로500㎖(페트)’를 무료로 증정한다. 또한 6월 한 달간 롯데카드나 네이버페이머니로 결제 시 20% 즉시 할인 혜택을 제공하며 세븐일레븐 모바일 앱 내 이벤트를 통해 당일 픽업 이용 시 선착순 최대 50% 할인 쿠폰도 사용할 수 있다. 세븐일레븐은 이번 샌드위치 리뉴얼을 시작으로 오는 8월까지 리치골드마요네즈를 적용한 리뉴얼 상품 총 7종을 순차적으로 선보일 계획이다.
댓글 0