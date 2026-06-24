DK아시아, 6월 시행사 브랜드평판 1위… BS산업·신영 뒤이어

DK아시아는 한국기업평판연구소가 시행사 17개 브랜드를 대상으로 실시한 6월 브랜드평판 조사에서 1위를 차지했다고 24일 밝혔다.
DK아시아에 따르면 연구소는 지난달 24일부터 이달 24일까지 수집한 시행사 브랜드 관련 빅데이터 774만2895건을 분석했다. 이는 전월 773만824건보다 0.16% 증가한 규모다.
브랜드평판지수는 온라인상 소비자 활동을 참여·미디어·소통·커뮤니티·사회공헌 등 5개 부문으로 구분해 산출한다. 온라인 언급량과 미디어 노출, 소비자 참여 등을 수치화한 지표다.
조사 결과 DK아시아의 브랜드평판지수는 139만8539로 전월 109만5272보다 27.69% 상승했다. 세부 지수는 참여 15만5418, 미디어 15만580, 소통 43만2260, 커뮤니티 57만7926, 사회공헌 8만2355로 집계됐다. 연구소는 DK아시아가 소통·커뮤니티·사회공헌 부문에서 조사 대상 가운데 가장 높은 수치를 기록했다고 전했다.
2위 BS산업의 브랜드평판지수는 전월보다 7.74% 오른 90만1272로 나타났다. 참여지수 9만9207, 미디어지수 14만1224, 소통지수 24만6666, 커뮤니티지수 39만8639, 사회공헌지수 1만5535로 조사됐다.
신영은 전월보다 11.19% 하락한 67만6911로 3위에 올랐다. 세부적으로 참여지수 16만2540, 미디어지수 12만5452, 소통지수 13만4566, 커뮤니티지수 23만3570, 사회공헌지수 2만782를 기록했다.
이어 계룡건설, 대방건설, 호반건설, 우미건설, 반도건설, 동원건설산업, 중흥건설, MDM, DS네트웍스, 금강주택, 서희건설, 라온건설, HMG그룹, SK디앤디 순이었다.
DK아시아는 최근 인천 서구 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’ 1500가구 중 회사가 임대용으로 보유하던 383가구를 분양 물량으로 전환했다. 해당 물량은 준공된 주택을 확인한 뒤 계약하는 후분양 방식으로 공급되며 전용면적 74㎡와 84㎡로 구성됐다. 시공은 대우건설이 맡았다.
청약은 오는 25일 진행하고 26일 당첨자를 발표할 예정이다. 청약통장 없이 국내에 거주하는 만 19세 이상이면 신청할 수 있고 계약은 오는 27일부터 29일까지 진행된다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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