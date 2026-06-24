하이트진로, 英 최대 미식축제 참가… 현지 소비자 소통 확대

하이트진로가 영국 최대 미식축제 ‘테이스트 오브 런던(Taste of London) 2026’에 참가해 현지 소비자와의 직접 소통을 확대했다.
하이트진로는 지난 17일부터 21일까지 5일간 열린 테이스트 오브 런던에서 ‘진로 클럽하우스’(The JINRO Clubhouse)를 운영했다고 24일 밝혔다. 테이스트 오브 런던은 영국 런던 중심부의 리젠트 파크(Regent‘s Park)에서 매년 개최되는 영국 최대 규모의 미식 축제다.
하이트진로는 지난해에 이어 올해 두 번째로 축제에 참가했다. 올해는 단순 제품 시음을 넘어 JINRO 칵테일 및 스트레이트 음용 제품을 판매했으며, 1만1000명 이상이 부스를 찾아 뜨거운 반응을 얻었다.
또한 ‘진로 클럽하우스’에서는 시음 및 판매 외에도 ▲‘Play to Dare’, ‘Play to Win’ 등 소비자 참여형 게임 ▲두꺼비·참이슬 타투 체험 및 경품 증정 ▲인근 판매처를 안내하는 ‘Where to Find JINRO?’ 리플렛 배포 등 현지 소비자들에게 JINRO를 더욱 친숙하고 대중적인 브랜드로 인식시키는 다양한 활동을 펼쳤다.
하이트진로는 현장에서 소비자와 교류하며 얻은 경험을 바탕으로 영국 소비자들의 선호 플레이버와 음용 트렌드를 향후 현지 소비자 전략 구체화에 활용할 예정이다.
하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “유럽은 다양한 소비자의 입맛을 사로잡을 수 있는 차별화된 시음 행사와 소비자 접점 마케팅이 관건인 시장”이라며 “앞으로도 현지 유통망 강화와 적극적인 현지인 공략 마케팅으로 유럽 내 JINRO의 대중화를 가속화해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 하이트진로는 지난 3월 기준 영국 최대 리테일 채널인 테스코(Tesco) 510개 매장을 비롯해 세인즈버리(Sainsbury’s) 680개 매장, 코스트코(Costco) 29개 매장, 모리슨(Morrisons) 100개 매장, 막스앤스펜서(Marks & Spencer) 327개 매장 등 영국 내 5개 주요 채널에 입점하며 브랜드 체험과 함께 유통망 확장에 힘을 쏟고 있다.
이에 앞서 런던에서 개최된 대형 뮤직페스티벌 ‘올 포인트 이스트 페스티벌(ALL POINT EAST FESTIVAL)’을 공식 후원하고, 런던 대표 음식점 ‘야드 세일 피자(YARD SALE PIZZA)’에서 JINRO 콤보 세트를 출시하거나 현지 치킨 브랜드 ‘윙윙(WING WING)’에서 JINRO 슬러쉬 소주를 판매하는 등 현지 외식 프랜차이즈와 협업도 진행했다.
댓글 0