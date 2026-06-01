유통업계, 협력사-가맹점 상생프로그램 확대

신세계, ESG 지원사업 규모 2배로
유통업계가 협력사와 가맹점 경쟁력 강화를 위한 상생 지원 프로그램 확대에 나섰다.
GS더프레시, 영업 활성화 지원 늘려
신세계백화점은 동반성장위원회와 함께 운영 중인 ‘협력회사 환경, 사회, 지배구조(ESG) 지원사업’ 대상 기업을 올해부터 기존 10개사에서 20개사로 확대한다고 23일 밝혔다. 이 사업은 전문 인력과 시스템 부족으로 ESG 경영 도입에 어려움을 겪는 중소기업에 연말까지 ESG 교육, 현장 컨설팅, 평가, 우수기업 인증까지 전 과정을 지원하는 것이 핵심이다. 우수 협력사로 선정되면 동반성장위원회 명의의 ‘ESG 우수 중소기업 확인서’를 받을 수 있다. 시중은행 금리 우대와 해외 진출, 연구개발(R&D) 지원 등 인센티브도 제공한다. 백화점 입점 우수 협력사에는 온·오프라인 프로모션과 상품 개발 컨설팅도 지원한다.
GS리테일이 운영하는 GS더프레시도 가맹점 경쟁력 강화를 위해 ‘영업 활성화 프로그램’ 규모를 확대하기로 했다. 이 프로그램은 상권 변화 등으로 어려움을 겪는 가맹점에 매출 구조와 운영 현황을 분석하고 상품 진열 개선, 행사 운영, 전략 수립 등을 지원하는 제도다. 지원 대상은 매월 50여 개 가맹점에서 60여 개로 늘렸다. 관련 투자 예산도 지난해보다 25% 확대했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
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