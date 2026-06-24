“깜깜이 인플루언서 마케팅 끝” …리뷰노트·블라이, 데이터 기반 평가 체계 구축 MOU

체험단 플랫폼 리뷰노트는 블로그 분석 서비스 ‘블라이’를 운영하는 ㈜아포리즘과 인플루언서 평가 지표 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.
양 사가 이번 협약을 통해 데이터를 합치려는 핵심 목적은 깜깜이식 인플루언서 마케팅 시장을 개선하고, 객관적인 데이터 기반의 신뢰할 수 있는 마케팅 환경을 조성하기 위함이다.
이를 위해 블라이가 보유한 콘텐츠 노출 데이터 기반의 ‘노출점수’와 리뷰노트가 축적해 온 실제 ‘캠페인 운영 데이터’를 결합한다. “글이 얼마나 잘 노출되는가”에 대한 분석과 “실제 광고주와 진행한 캠페인 결과가 어땠는가”에 대한 데이터를 융합해 인플루언서의 실제 영향력을 정확히 측정할 수 있는 새로운 평가 지표를 구축하겠다는 구상이다.
김환수 리뷰노트 대표는 “인플루언서 마케팅 분야에서 데이터 활용 필요성이 커지고 있다”며 협력 취지를 밝혔고, 아포리즘 관계자 역시 “양사 데이터 바탕의 사업 검토를 진행할 계획”이라고 전했다. 양사는 향후 고도화된 데이터 활용 체계 구축을 위한 협의를 지속할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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