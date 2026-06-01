표준화한 품질 관리… 정보 유출 차단

㈜kt m&s의 리본(Reborn)이 ‘2026 국가서비스대상’ 중고폰 유통 플랫폼 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
리본은 국내 중고폰 시장의 3대 허들(개인정보 유출 우려, 품질 불안, 가격 불투명성)을 해소하기 위해 통신 유통 전문기업 kt m&s가 출범한 안심 거래 플랫폼이다. 단순 중개를 넘어 정밀 검수, 데이터 완전 삭제, 무상 보증, 거래 정보 공식 발급에 이르는 종단(End-to-End) 안심 서비스 체계를 구축했다. 온라인 플랫폼 ‘리본모바일’과 오프라인 KT플라자 전국 매장을 결합한 옴니채널(O4O) 구조로 고객 접근성을 극대화한 것도 강점으로 꼽힌다.
리본의 차별점은 ‘새 폰 같은 중고폰’을 표준화한 품질관리 시스템이다. 전문 엔지니어가 자체 검수 장비 ‘Reborn MRI’를 활용해 30여 가지 항목을 정밀 점검하고 A∼C 등 표준 등급제와 100% 실사진·투명한 가격 공시 정책으로 거래 정보의 비대칭성을 해소했다. 여기에 더해 구매 후 1년간 품질 이슈를 보장하는 ‘365일 리본케어 무상 보증 서비스’를 업계 최장 수준으로 운영하며 중고폰 시장의 고질적인 ‘사후 책임 공백’ 문제를 해결하고 있다.
중고폰 거래 시 소비자가 가장 우려하는 개인정보 유출 리스크 역시 시스템적으로 차단했다. 리본은 글로벌 인증을 획득한 데이터 삭제 솔루션으로 복구가 불가능한 수준까지 단말을 초기화하고 처리 결과를 ‘개인정보 삭제 확인서’로 발급한다.
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