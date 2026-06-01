日 글로벌 스트리트 패션 브랜드, 잠실에 온다

[DA스페셜] 롯데백화점
잠실 롯데월드몰, ‘휴먼메이드’ 오픈
너구리 애니멀 등 단독 상품 판매
글로벌 패션 브랜드-콘텐츠 강화
롯데백화점이 지난 13일 서울 송파구 잠실 롯데월드몰 1층에 유통업계 최초로 글로벌 스트리트 패션 브랜드 ‘휴먼메이드(HUMAN MADE)’ 매장을 공식 오픈했다.
휴먼메이드는 일본 스트리트 패션의 전설이자 ‘베이프(BAPE)’의 창립자로도 유명한 니고(NIGO, 본명 나가오 도모아키)가 2010년 설립한 라이프스타일·패션 브랜드다. 휴먼메이드는 1940∼60년대 미국의 빈티지 워크웨어와 밀리터리웨어, 스포츠웨어를 현대적인 감각으로 재해석한 디자인을 선보이며 전 세계 2030세대의 높은 지지를 얻고 있다.
롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 휴먼메이드 매장 오픈을 기념해 잠실점에서만 만나볼 수 있는 다양한 익스클루시브 컬렉션을 선보였다.
먼저 잠실을 상징하는 동물 캐릭터 너구리를 활용한 ‘너구리 애니멀 컬렉션’을 단독 출시했다. 휴먼메이드는 신규 매장 오픈 시 해당 지역을 상징하는 동물 캐릭터를 선정해 한정 컬렉션을 선보여 왔으며 잠실 롯데월드몰의 상징 동물로는 너구리를 선택했다. 이번 잠실 롯데월드몰 휴먼메이드 매장에서는 너구리 그래픽이 적용된 의류와 굿즈 등 총 9가지 상품을 선보였다.
또한 휴먼메이드의 크리에이티브 디렉터이자 글로벌 아티스트인 베르디와 컬래버레이션한 라인도 단독 발매한다. 베르디가 탄생시킨 캐릭터 ‘빅(VICK)’과 휴먼메이드의 시그니처 하트 로고가 결합된 그래픽이 돋보이는 워크 재킷, 토트백 등을 포함해 총 6가지 상품을 선보였다.
잠실 롯데월드몰은 최근 글로벌 패션 브랜드와 콘텐츠를 대폭 강화하며 국내를 대표하는 패션·라이프스타일 랜드마크로 입지를 공고히 하고 있다. 지난달 29일에는 글로벌 가방 브랜드 ‘포터(PORTER)’ 매장을 오픈하며 차별화된 브랜드 라인업을 확대했다. 앞서 3월에는 잠실 에비뉴엘에서 글로벌 패션·문화 미디어 플랫폼 ‘하입비스트(HYPEBEAST)’의 창립 20주년 기념 전시를 국내 단독으로 선보이며 패션 애호가들의 이목을 끌었다.
윤형진 롯데백화점 패션부문장은 “휴먼메이드는 글로벌 패션 시장에서 주목받는 브랜드 중 하나로 이번 협업은 잠실 롯데월드몰에서만 만나볼 수 있는 차별화된 컬렉션으로 고객들의 높은 관심을 끌고 있다”며 “희소성을 갖춘 브랜드와 협업 콘텐츠는 고객 유입을 이끄는 핵심 경쟁력인 만큼 앞으로도 차별화된 브랜드와 콘텐츠로 잠실 롯데월드몰을 국내 패션 트렌드를 선도하는 공간으로 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.
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