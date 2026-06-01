맞춤형 커리큘럼으로 초개인화 학습

㈜교원의 아이캔두(AiCANDO)가 ‘2026 국가서비스대상’ 에듀테크 부문 대상을 수상했다. 6년 연속이다.
교원 빨간펜의 스마트 학습지 아이캔두는 초등 1∼6학년 대상 학교별 교과서 진도에 맞춘 진도식 커리큘럼으로 짜여 전 과목 교과 연계 학습이 가능하다. 회원은 학습 시작 전 재학 중인 학교와 검정 교과서를 선택하면 해당 교과서의 필수 핵심 개념과 성취 과제에 맞춰진 콘텐츠로 학습할 수 있다. 회원이 원하는 방식에 따라 △1대1 방문 수업 △1대1 화상 수업 서비스를 선택해 학습하면 된다.
1대1 방문 수업 서비스인 ‘빨간펜 홈클래스’는 초등 1∼2학년을 대상으로 △빨간펜 선생님이 주 1회 20분씩 1대1 방문수업 △홈클래스 전용 교재로 확장 학습 실시 △진도 관리부터 학습 습관 형성까지 학습 전반을 관리한다. 방문 수업 외에도 1대1 화상 관리가 가능하다. 아이캔두 회원은 화상 관리 선생님과 함께 매주 1회씩 화상을 통해 핵심 개념을 확인하고 서술형 문제 풀이를 통한 문제 해결력을 기를 수 있다.
이 밖에도 학부모와의 문자 상담을 통해 아이들의 학습 태도 및 학습 솔루션을 제공한다. 또한 AI 튜터가 매주 ‘마이쌤 체크 타임’을 통해 취약 개념을 분석하고 학습을 독려해 관리의 완성도를 높인다. 아울러 아이캔두는 학생이 문제를 푸는 동안 △학습 데이터 △비학습 데이터 △학습 행동 로그를 포함한 멀티모달 분석으로 초개인화 맞춤 학습을 제공한다.
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